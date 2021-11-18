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Настоящий шедевр. Пустовой стал автором лучшего данка игрового дня в Еврокубке

Украинец броском сверху огорчил «Бурсаспор»
Баскетбол Украинские легионеры
09:40
Настоящий шедевр. Пустовой стал автором лучшего данка игрового дня в Еврокубке
Артем Пустовой / Фото - ФБУ
Данк украинского центрового «Гран Канарии» Артем Пустовой после аллей-упа от защитника Криса Крамера в матче регулярного чемпионата Еврокубка с «Бурсаспором» (85:74) признан лучшим броском сверху очередного игрового дня турнира.


Отметим, что Пустовой провел на площадке больше 22 минут. За это время он набрал 20 очков, 7 подборов и 1 передачу.

«Гран-Канария» украинца переиграла «Бурсаспор» со счетом 85:74.

А тем временем главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси оценил атлетичность украинского атакующего защитника «Торонто» Святослава Михайлюка.
Владимир Кириченко
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Теги

Артем Пустовой Гран Канария Еврокубок

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