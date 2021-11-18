Пустовой провел дебютный поединок за «Гран-Канарию»
Настоящий шедевр. Пустовой стал автором лучшего данка игрового дня в Еврокубке
Украинец броском сверху огорчил «Бурсаспор»
Артем Пустовой / Фото - ФБУДанк украинского центрового «Гран Канарии» Артем Пустовой после аллей-упа от защитника Криса Крамера в матче регулярного чемпионата Еврокубка с «Бурсаспором» (85:74) признан лучшим броском сверху очередного игрового дня турнира.
Отметим, что Пустовой провел на площадке больше 22 минут. За это время он набрал 20 очков, 7 подборов и 1 передачу.
«Гран-Канария» украинца переиграла «Бурсаспор» со счетом 85:74.
А тем временем главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси оценил атлетичность украинского атакующего защитника «Торонто» Святослава Михайлюка.
Комментарии 0