Михайлюк хорошо вышел со скамейки в матче с бывшей командой
Главный тренер «Детройта» оценил атлетичность Михайлюка
Дуэйн Кейси считает, что украинца недооценивают в этом аспекте игры
Фото: пресс-служба Торонто
Главный тренер «Детройта» Дуэйн Кейси оценил атлетичность украинского атакующего защитника «Торонто» Святослава Михайлюка:
«Он более атлетичный игрок, чем вы думаете.
У Свята очень хорошая прыгучесть».
В этом сезоне Михайлюк является важным игроком «Торонто». Он провел 14 матчей, в которых в среднем набирает 7,8 очков и совершает 2,8 подборов.
Напомним, ранее 24-летний украинец выступал за «Детройт».