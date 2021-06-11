40 очков Адетокумбо принесли победу «Милуоки» над «Индианой», «Клипперс» нанесли разгром «Хорнетс»
Невероятный проход Леонарда и мощный данк Адетокумбо вошли в топ-10 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Яннис Адетокумбо / Фото - news.cgtn.comНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли сумасшедший проход форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда через всю площадку и убийственный данк звездного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокумбо.
Смотрите результаты минувшего игрового дня плей-офф НБА.
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