«Клипперс» уверенно переиграли «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА
«Юта» удвоила преимущество в противостоянии второго раунда плей-офф НБА с «Клипперс»
«Милуоки» сократил отставание от «Бруклина»
«Юта» – «Клипперс» / Фото - clipsnation.comНБА. Плей-офф. Полуфиналы конференций (до 4 побед)
«Милуоки» – «Бруклин» 86:83 (30:11, 15:31, 22:23, 19:18), счет в серии 1:2
«Милуоки»: Миддлтон (35 + 15 подборов), Я. Адетокумбо (33 + 14 подборов + 5 потерь), Холидэй (9), Б. Лопес (3 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Такер (0) – старт; Портис (4), Коннотон (2), Форбс (0), Т. Адетокумбо (0)
«Бруклин»: Дюран (30 + 11 подборов), Ирвинг (22), Браун (16 + 11 подборов), Гриффин (5), Харрис (3) – старт; Шэмет (3), Джеймс (2), Клэкстон (2 + 7 подборов)
«Юта» – «Клипперс» 117:111 (30:29, 36:24, 27:33, 24:25), счет в серии 2:0
«Юта»: Митчелл (37), Инглс (19), Богданович (16), Гобер (13 + 20 подборов), О'Нил (8) – старт; Ньянг (0), Фэйворс (0), Кларксон (24), Они (0)
«Клипперс»: Джексон (29), Джордж (27 + 10 подборов), Ленард (21), Моррис (8 + 10 подборов), Зубац (7) – старт; Батюм (7), Казинс (6), Беверли (3), Мэнн (0), Кеннард (3)
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