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«Одесса» заключила контракты с тремя легионерами

Один из них ранее защищал цвета клуба


Баскетбол Суперлига
13:00
«Одесса» заключила контракты с тремя легионерами
Новички «Одессы» / Фото - bcdynamo.odessa.ua
«Одесса» на своем официальном сайте сообщила о подписании контрактом с тремя игроками.

Новичками одесской команды стали легионеры Лаурис Блаус, Брайан Фицпатрик и Томс Лейманис.

Блаус минувший сезон провел в составе Пярну Садам в Эстонии, где в среднем набирал 9.9 очков и делал 5.9 подборов. Ранее он уже защищал цвета клуба.

Фицпатрик за свою карьеру успел поиграть в чемпионатах Греции, Хорватии, Японии, Дании, а прошлый сезон провел в исландской лиге, защищая цвета БК «Хаукар». В составе команды он сыграл 21 матч, в среднем набирая по 14.1 очков, 10 подборов и 2 передачи.

А вот Лейманис минувший сезон провел в белорусском «Цмоки-Минск», где набирал 8.7 очков и совершал 2.9 передачи. В сезоне 19/20 Томс Лейманис играл во втором дивизионе чемпионата Испании, где помог «Вальядолиду» стать чемпионом турнира. Лейманис сыграл в 24 матчах со средними показателями в 9 очков, 1,6 подбора, 3 передачи. За плечами Лейманиса сезоны не только в Беларуси и Испании, но и Латвии, Эстонии и Греции.

Накануне «Одесса» объявила о продлении соглашений с тремя баскетболистами.

Владимир Кириченко
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