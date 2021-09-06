«Одесса» осталась без Синглтари, но продлила своих трех игроков
«Одесса» заключила контракты с тремя легионерами
Один из них ранее защищал цвета клуба
Новички «Одессы» / Фото - bcdynamo.odessa.ua«Одесса» на своем официальном сайте сообщила о подписании контрактом с тремя игроками.
Новичками одесской команды стали легионеры Лаурис Блаус, Брайан Фицпатрик и Томс Лейманис.
Блаус минувший сезон провел в составе Пярну Садам в Эстонии, где в среднем набирал 9.9 очков и делал 5.9 подборов. Ранее он уже защищал цвета клуба.
Фицпатрик за свою карьеру успел поиграть в чемпионатах Греции, Хорватии, Японии, Дании, а прошлый сезон провел в исландской лиге, защищая цвета БК «Хаукар». В составе команды он сыграл 21 матч, в среднем набирая по 14.1 очков, 10 подборов и 2 передачи.
А вот Лейманис минувший сезон провел в белорусском «Цмоки-Минск», где набирал 8.7 очков и совершал 2.9 передачи. В сезоне 19/20 Томс Лейманис играл во втором дивизионе чемпионата Испании, где помог «Вальядолиду» стать чемпионом турнира. Лейманис сыграл в 24 матчах со средними показателями в 9 очков, 1,6 подбора, 3 передачи. За плечами Лейманиса сезоны не только в Беларуси и Испании, но и Латвии, Эстонии и Греции.
Накануне «Одесса» объявила о продлении соглашений с тремя баскетболистами.
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