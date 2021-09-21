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Один из лучших снайперов в истории НБА завершил карьеру
Атакующий защитник провел в лиге 15 сезонов
Джей Джей Редик / фото - nba.com
Атакующий защитник Джей Джей Редик объявил о завершении карьеры.
«Пришло время. Время быть отцом, время подготовиться к следующему этапу жизни».
September 21, 2021
Джей Джей Редик провел в НБА 15 сезонов, выступая за «Орландо», «Милуоки», «Клипперс», «Филадельфию», «Новый Орлеан» и «Даллас».
В среднем защитник набирал 12,8 очка за игру при 41,5% трехочковых.
Джей Джей Редик мог продолжить выступать в НБА, если б достиг договоренности с «Бруклином» или «Нью-Йорком».