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Один из лучших снайперов в истории НБА завершил карьеру

Атакующий защитник провел в лиге 15 сезонов
Баскетбол НБА
19:30
Один из лучших снайперов в истории НБА завершил карьеру
Джей Джей Редик / фото - nba.com

Атакующий защитник Джей Джей Редик объявил о завершении карьеры.

«Пришло время. Время быть отцом, время подготовиться к следующему этапу жизни».

Джей Джей Редик провел в НБА 15 сезонов, выступая за «Орландо», «Милуоки», «Клипперс», «Филадельфию», «Новый Орлеан» и «Даллас».

В среднем защитник набирал 12,8 очка за игру при 41,5% трехочковых.

Джей Джей Редик мог продолжить выступать в НБА, если б достиг договоренности с «Бруклином» или «Нью-Йорком».

Рене Тер Велде
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