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Официально. Лень подписал двухлетний контракт с «Сакраменто»

Украинский центровой вновь пополнил ряды «Кингз»
Баскетбол Украинские легионеры
08:59
Официально. Лень подписал двухлетний контракт с «Сакраменто»
Алексей Лень / Фото - sactownroyalty
«Сакраменто Кингз» официально объявили о подписании двухлетнего соглашения на 7,65 миллиона долларов с украинским центровым Алексеем Ленем

Сделку с украинцем официальному сайту НБА прокомментировал генеральный менеджер «Кингз» Монте Макнэйр.

«Приятно снова приветствовать Алексея в «Кингз». Алекс добавит жесткости, конкурентоспособности и опыта, сохраняя при этом нашу глубину в передней линии».

Напомним, что Лень защищад цвета «Сакраменто» во второй половине сезона-2019/2020, набирая в среднем 5,9 очка, 6,1 подбора и 1,0 блок-шота за 15,0 минут. 

В винувшем сезоне центровой играл за «Торонто Рэпторс» и «Вашингтон Уизардс». В составе "Вашингтона» Лэнь провел 57 матчей (40 в старте), набирая в среднем 7,1 очка, 4,4 подбора и 1,0 блок-шота за 15,8 минут.  

Играя за «Вашингтон», Алексей вышел на первое место по результативности среди украинцев, выступавших в НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

Алексей Лень Сакраменто Кингз

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