Алексей Лень — четвертый в истории и первый украинец в плей-офф НБА за последние 11 лет
Официально. Лень подписал двухлетний контракт с «Сакраменто»
Украинский центровой вновь пополнил ряды «Кингз»
Алексей Лень / Фото - sactownroyalty«Сакраменто Кингз» официально объявили о подписании двухлетнего соглашения на 7,65 миллиона долларов с украинским центровым Алексеем Ленем.
Сделку с украинцем официальному сайту НБА прокомментировал генеральный менеджер «Кингз» Монте Макнэйр.
«Приятно снова приветствовать Алексея в «Кингз». Алекс добавит жесткости, конкурентоспособности и опыта, сохраняя при этом нашу глубину в передней линии».
— Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 14, 2021
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Напомним, что Лень защищад цвета «Сакраменто» во второй половине сезона-2019/2020, набирая в среднем 5,9 очка, 6,1 подбора и 1,0 блок-шота за 15,0 минут.
В винувшем сезоне центровой играл за «Торонто Рэпторс» и «Вашингтон Уизардс». В составе "Вашингтона» Лэнь провел 57 матчей (40 в старте), набирая в среднем 7,1 очка, 4,4 подбора и 1,0 блок-шота за 15,8 минут.
Играя за «Вашингтон», Алексей вышел на первое место по результативности среди украинцев, выступавших в НБА.
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