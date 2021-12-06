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03:00 Миннесота Тимбервулвс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
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Официально. «Николаев» подписал контракты с двумя американцами

Один из них ранее уже играл в украинской Суперлиге


Баскетбол Суперлига
14:29
Официально. «Николаев» подписал контракты с двумя американцами
Заид Херст / Фото - basketnews.lt
Американские форварды Заид Херст и Террик Бриджман пополнили ряды «Николаева». Об этом сообщает Telegram-канал «корабелов».

28-летний Заид Херст в минувшем сезоне играл за венгерскую «Альбу», в составе которой в национальном первенстве набирал 9,5 очка, делал 3,0 передачи и 1,5 подбора при 41,7% реализации трехочковых. 

Херст отыграл 4 года за команду университета «Куиннипек Бобкэтс», после чего начиная с 2014 года выступал за клубы второго испанского дивизиона «Овьедо» и «Араберри», клуб «Риети» из второй итальянской лиги, литовский «Невежис» и «Антиб» со второго французского дивизиона.

Что касается Бриджмана, то он защищал цвета турецкого «Анадолу» (Анкара) в сезоне-2020/2021 и «Одессы». Также Бриджман играл в чемпионате Грузии за БК «Кактус» и в первенстве Косово за БК «Башкими».

Бриджман в минувшем сезоне провел 13 матчей в чемпионате Турции, набирая по 12 очков за игру и совершая 7 подборов. 

Накануне «Николаев» разгромно проиграл «Днепру» в рамках регулярного чемпионата украинской Суперлиги (70:99).

Владимир Кириченко
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