«Днепр» уверенно разобрался с «Николаевом»
«Днепр» уверенно обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
MVP матча – центровой «Днепра» Вячеслав Кравцов, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.
В турнирной таблице команда Дмитрия Болдаева занимает пятое место. «Николаев», потерпевший четвертое поражение кряду, находится на 11 позиции.
Суперлига. Регулярный чемпионат:
«Днепр» – «Николаев» 99:70 (21:14, 23:10, 18:26, 37:20)
«Днепр»: Купер 6+12 передач+5 перехватов, Шундель 6, Тимофеенко 12+6 подборов, Павлов 7+6 подборов, Санон 18 – старт; Кравцов 25+12 подборов, Крутоус 11+5 подборов, Закурдаев 8, Колдомасов 3, Зотов 3, Загреба 0, Карасев 0
«Николаев»: Волкер 17+6 передач, Барнис 11, Кальниченко 7+5 подборов, Дубоненко 0, Радунич 11+5 подборов — старт; Кожемякин 15, Тищенко 5+5 подборов, Заплотинский 4, Онуфриев 0, Хохоник 0
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