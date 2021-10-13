Первый матч в Кубке FIBA «Киев-Баскет» сыграет против команды, которая выбила «Днепр»

Столичный клуб может отомстить за соотечественников

Фото: пресс-служба Киев-Баскета

Сегодня, 13 октября, «Киев-Баскет» начнет свой путь в Кубке Европы FIBA.

Первым соперником подопечный Айнарса Багатскиса станет польский «Трефл Сопот». Именно эта команда обыграла «Днепр» в квалификации турнира.

Отметим, что «Сопот» впервые за восемь лет сыграет в основном раунде еврокубка.

Букмекеры видят фаворитом встречи «Киев-Баскет», на победу которого можно поставить за 1,59. В тоже время успех коллектива из Польши оценивается в 2,37.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Параллельно в Лиге чемпионов будет играть «Прометей». Эту встречу смотрите в прямом эфире на XSPORT.