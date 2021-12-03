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02:00 Индиана Пэйсерс - Атланта Хоукс 111:114 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Денвер Наггетс 108:103 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Миннесота Тимбервулвс 115:107 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 88:87 Окончен
02:30 Майами Хит - Кливленд Кавальерс 85:111 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс 110:114 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс 127:125 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс 107:139 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 115:124 Окончен
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18:00 БК Тернополь - Будивельник 71:78 Окончен
20:00 Киев-Баскет - Черкасские Мавпы 97:56 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Чикаго Буллз 115:119 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Милуоки Бакс 97:93 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 152:79 Окончен
04:00 Финикс Санс - Детройт Пистонс 114:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сан-Антонио Сперс 83:114 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА

Предыдущий рекорд был установлен аж 30 лет назад
Баскетбол НБА
08:39
Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА
«Мемфис» – «Оклахома-Сити» / Фото - nypost.com
«Мемфис Гриззлиз» разгромно обыграл «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 152:79 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Триумф с разницей в 73 очка является самым крупным в истории лиги. Стоит отметить, что по ходу матча лидерство «Мемфиса» достигало отметки +78. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года, когда «Кливленд Кавальерс» устроил разгром «Майами Хит» со счетом 148:80.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший, который набрал 27 очков. У «Тандер» лучшим скорером стал атакующий защитник Лугенц Дорт, в его активе 15 пунктов.

В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» находится на пятой позиции, одержав 12 побед в 22 матчах. «Оклахома» с 6 победами и 16 поражениями занимает 13-ю строчку.

Результаты игрового дня НБА.
Владимир Кириченко
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Теги

Мемфис Гриззлис Оклахома-Сити Тандер

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