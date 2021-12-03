Победа «Мемфиса» над «Оклахомой» стала самой разгромной в истории НБА

Предыдущий рекорд был установлен аж 30 лет назад

«Мемфис» – «Оклахома-Сити» / Фото - nypost.com

«Мемфис Гриззлиз» разгромно обыграл «Оклахому-Сити Тандер» со счетом 152:79 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.Триумф с разницей в 73 очка является самым крупным в истории лиги. Стоит отметить, что по ходу матча лидерство «Мемфиса» достигало отметки +78. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года, когда «Кливленд Кавальерс» устроил разгром «Майами Хит» со счетом 148:80.Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса», который набрал 27 очков. У «Тандер» лучшим скорером стал атакующий защитник, в его активе 15 пунктов.В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» находится на пятой позиции, одержав 12 побед в 22 матчах. «Оклахома» с 6 победами и 16 поражениями занимает 13-ю строчку.