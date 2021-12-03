Михайлюк не спас «Торонто» от поражения
7 очков Михайлюка помогли «Торонто» переиграть «Милуоки», «Мемфис» уничтожил «Оклахому»
«Портленд» получил разгром от «Сан-Антонио»
Святослав Михайлюк / Фото - consent.yahoo.comНБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» – «Чикаго» 115:119 (19:37, 32:32, 32:20, 32:30)
«Нью-Йорк»: Рэндл (30 + 12 подборов + 6 передач + 7 потерь), Беркс (16 + 7 подборов), Фурнье (16), Куикли (15), Робинсон (9 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Роуз (16 + 6 передач), Топпин (8), Нокс (3), Гибсон (2), Граймс (0).
«Чикаго»: Дерозан (34), Лавин (27 + 7 подборов), Вучевич (27 + 7 подборов), Болл (8 + 6 передач), Грин (4) – старт; Карузо (6 + 6 передач), Джонс (6), Браун (5), Досунму (2).
«Торонто» – «Милуоки» 97:93 (26:23, 22:17, 25:28, 24:25)
«Торонто»: Ванвлит (29), Сиакам (20 + 8 подборов + 6 потерь), Барнс (13 + 7 подборов), Трент (8 + 8 подборов), Ачиува (6 + 8 подборов) – старт; Михайлюк (7), Буше (6), Ватанабе (6), Бэнтон (2), Бонга (0).
«Милуоки»: Холидэй (26 + 8 передач + 5 потерь), Миддлтон (22 + 8 подборов), Портис (15 + 11 подборов), Аллен (10), Коннотон (7) – старт; Мамукелашвили (8 + 10 подборов), Хилл (5), Нвора (0), Худ (0), Т. Адетокумбо (0).
«Мемфис» – «Оклахома-Сити» 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17)
«Мемфис»: Джарен Джексон (27), Брукс (11), Джонс (10 + 9 передач), Адамс (9 + 8 подборов), Бэйн (2) – старт; Мелтон (19), Альдама (18 + 10 подборов), Кончар (17), Кларк (11), Калвер (11 + 6 передач), Тиллман (11), Тилли (6).
«Оклахома-Сити»: Дорт (15), Джером (12 + 5 потерь), Мэнн (12), Бэйзли (3), Робинсон-Эрл (2) – старт; Мускала (12), Роби (11), Покушевски (4), Дек (4), Уотсон (4).
«Финикс» – «Детройт» 114:103 (30:18, 39:33, 18:30, 27:22)
«Финикс»: Бриджес (18), Эйтон (17 + 12 подборов), Шэмет (14), Пол (12 + 12 передач), Краудер (5) – старт; К. Джонсон (19), Пэйн (19), Макги (10), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0).
«Детройт»: Грант (34), Каннингем (19 + 5 потерь), Стюарт (12 + 14 подборов), Хэйс (10), Бей (8) – старт; Джексон (7), Диалло (5), Лайлс (4), Джозеф (3), Гарза (1).
«Портленд» – «Сан-Антонио» 83:114 (22:32, 25:36, 18:16, 18:30)
«Портленд»: Макколлум (16), Пауэлл (16), Ковингтон (10), Нуркич (10 + 7 подборов), Саймонс (0) – старт; Маклемор (11), Смит (6), Эллеби (5), Нэнс (4), Блевинс (3), Зеллер (2), Браун (0), Снелл (0), Уотфорд (0).
«Сан-Антонио»: Макдермотт (16), Мюррэй (15 + 7 подборов + 13 передач), Пелтль (14 + 9 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (14 + 7 подборов), Уайт (12 + 7 подборов) – старт; Форбс (18), Янг (8), Уокер (7), Джонс (5), Юбэнкс (3), Васселл (2), Лэндейл (0), Бэйтс-Диоп (0).
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