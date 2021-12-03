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02:00 Индиана Пэйсерс - Атланта Хоукс 111:114 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Денвер Наггетс 108:103 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Миннесота Тимбервулвс 115:107 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 88:87 Окончен
02:30 Майами Хит - Кливленд Кавальерс 85:111 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс 110:114 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Шарлотт Хорнетс 127:125 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Даллас Маверикс 107:139 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сакраменто Кингз 115:124 Окончен
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18:00 БК Тернополь - Будивельник 71:78 Окончен
20:00 Киев-Баскет - Черкасские Мавпы 97:56 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Чикаго Буллз 115:119 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Милуоки Бакс 97:93 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 152:79 Окончен
04:00 Финикс Санс - Детройт Пистонс 114:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Сан-Антонио Сперс 83:114 Окончен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:00 Нью-Йорк Никс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

7 очков Михайлюка помогли «Торонто» переиграть «Милуоки», «Мемфис» уничтожил «Оклахому»

«Портленд» получил разгром от «Сан-Антонио»
Баскетбол НБА
08:21
7 очков Михайлюка помогли «Торонто» переиграть «Милуоки», «Мемфис» уничтожил «Оклахому»
Святослав Михайлюк / Фото - consent.yahoo.com
НБА. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» – «Чикаго» 115:119 (19:37, 32:32, 32:20, 32:30)

«Нью-Йорк»: Рэндл (30 + 12 подборов + 6 передач + 7 потерь), Беркс (16 + 7 подборов), Фурнье (16), Куикли (15), Робинсон (9 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Роуз (16 + 6 передач), Топпин (8), Нокс (3), Гибсон (2), Граймс (0).

«Чикаго»: Дерозан (34), Лавин (27 + 7 подборов), Вучевич (27 + 7 подборов), Болл (8 + 6 передач), Грин (4) – старт; Карузо (6 + 6 передач), Джонс (6), Браун (5), Досунму (2).


«Торонто» – «Милуоки» 97:93 (26:23, 22:17, 25:28, 24:25)

«Торонто»: Ванвлит (29), Сиакам (20 + 8 подборов + 6 потерь), Барнс (13 + 7 подборов), Трент (8 + 8 подборов), Ачиува (6 + 8 подборов) – старт; Михайлюк (7), Буше (6), Ватанабе (6), Бэнтон (2), Бонга (0).

«Милуоки»: Холидэй (26 + 8 передач + 5 потерь), Миддлтон (22 + 8 подборов), Портис (15 + 11 подборов), Аллен (10), Коннотон (7) – старт; Мамукелашвили (8 + 10 подборов), Хилл (5), Нвора (0), Худ (0), Т. Адетокумбо (0).


«Мемфис» – «Оклахома-Сити» 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17)

«Мемфис»: Джарен Джексон (27), Брукс (11), Джонс (10 + 9 передач), Адамс (9 + 8 подборов), Бэйн (2) – старт; Мелтон (19), Альдама (18 + 10 подборов), Кончар (17), Кларк (11), Калвер (11 + 6 передач), Тиллман (11), Тилли (6).

«Оклахома-Сити»: Дорт (15), Джером (12 + 5 потерь), Мэнн (12), Бэйзли (3), Робинсон-Эрл (2) – старт; Мускала (12), Роби (11), Покушевски (4), Дек (4), Уотсон (4).


«Финикс» – «Детройт» 114:103 (30:18, 39:33, 18:30, 27:22)

«Финикс»: Бриджес (18), Эйтон (17 + 12 подборов), Шэмет (14), Пол (12 + 12 передач), Краудер (5) – старт; К. Джонсон (19), Пэйн (19), Макги (10), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0).

«Детройт»: Грант (34), Каннингем (19 + 5 потерь), Стюарт (12 + 14 подборов), Хэйс (10), Бей (8) – старт; Джексон (7), Диалло (5), Лайлс (4), Джозеф (3), Гарза (1).


«Портленд» – «Сан-Антонио» 83:114 (22:32, 25:36, 18:16, 18:30)

«Портленд»: Макколлум (16), Пауэлл (16), Ковингтон (10), Нуркич (10 + 7 подборов), Саймонс (0) – старт; Маклемор (11), Смит (6), Эллеби (5), Нэнс (4), Блевинс (3), Зеллер (2), Браун (0), Снелл (0), Уотфорд (0).

«Сан-Антонио»: Макдермотт (16), Мюррэй (15 + 7 подборов + 13 передач), Пелтль (14 + 9 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (14 + 7 подборов), Уайт (12 + 7 подборов) – старт; Форбс (18), Янг (8), Уокер (7), Джонс (5), Юбэнкс (3), Васселл (2), Лэндейл (0), Бэйтс-Диоп (0).

Владимир Кириченко
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Теги

Святослав Михайлюк Результаты (НБА) Регулярный чемпионат (НБА)

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