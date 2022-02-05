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02:00 Детройт Пистонс - Бостон Селтикс 93:102 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Атланта Хоукс 125:114 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс 131:106 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Орлеан Пеликанс 105:113 Окончен
04:00 Юта Джаз - Бруклин Нетс 125:102 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Финикс Санс 80:95 Окончен
03:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Нью-Йорк Никс 122:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 98:90 4-я четверть
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Милуоки Бакс 85:112 4-я четверть
22:30 Чикаго Буллз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
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01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс -:- Запланирован
01:00 Даллас Маверикс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
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19:00 Харьковские Соколы - БК Запорожье -:- Запланирован

Попович покорил выдающуюся отметку в НБА

Наставник «Сан-Антонио» одержал в сумме 1500 побед в лиге за карьеру
Баскетбол НБА
05 февраля 20:45
Попович покорил выдающуюся отметку в НБА
Грегг Попович / фото - nba.com

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович стал первым наставником в истории НБА, который одержал в сумме 1500 побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

В общей сложности в активе легендарного тренера теперь 1330 побед в матчах регулярного чемпионата и 170 – в плей-офф.

«Сан-Антонио» приступил к активному поиску замены Греггу Поповичу.

Рене Тер Велде
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Грегг Попович Сан-Антонио Сперс

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