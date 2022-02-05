«Сперс» приступили к активному поиску замены Поповичу
Попович покорил выдающуюся отметку в НБА
Наставник «Сан-Антонио» одержал в сумме 1500 побед в лиге за карьеру
Грегг Попович / фото - nba.com
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович стал первым наставником в истории НБА, который одержал в сумме 1500 побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
Gregg Popovich is the first coach in NBA history with 1,500 wins, regular season and playoffs. pic.twitter.com/3cjPGu45NH— StatMuse (@statmuse) February 5, 2022
В общей сложности в активе легендарного тренера теперь 1330 побед в матчах регулярного чемпионата и 170 – в плей-офф.
«Сан-Антонио» приступил к активному поиску замены Греггу Поповичу.
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