Попович покорил выдающуюся отметку в НБА

Наставник «Сан-Антонио» одержал в сумме 1500 побед в лиге за карьеру

Грегг Попович / фото - nba.com

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович стал первым наставником в истории НБА, который одержал в сумме 1500 побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Gregg Popovich is the first coach in NBA history with 1,500 wins, regular season and playoffs. pic.twitter.com/3cjPGu45NH — StatMuse (@statmuse) February 5, 2022

В общей сложности в активе легендарного тренера теперь 1330 побед в матчах регулярного чемпионата и 170 – в плей-офф.

«Сан-Антонио» приступил к активному поиску замены Греггу Поповичу.