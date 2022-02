Попович покорил выдающуюся отметку в НБА

Грегг Попович / фото - nba.com

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович стал первым наставником в истории НБА, который одержал в сумме 1500 побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

Gregg Popovich is the first coach in NBA history with 1,500 wins, regular season and playoffs. pic.twitter.com/3cjPGu45NH