После неубедительной первой половины матча Украина разбила Северную Македонию в 4-й четверти

Это первая победа украинцев в отборе на чемпионат мира





Фото: ФБУ

В рамках отбора на чемпионат мира-2023 сборная Украины в Киеве обыграла Северную Македонию.



Матч начался для подопечных Айнарса Багатскиса не лучшим образом, поскольку северные македонцы ушли в небольшой отрыв. Нельзя сказать, что гости были слишком активны – просто они были более сконцентрированы и осторожны. Украинцы же допускали много необязательных потерь и ушли на первый маленький перерыв с -3.

Во второй четверти Украина начала играть лучше и сравняла счет в матче. Но Северная Македония взяла тайм-аут, после которого они снова вырвались вперед и долго держали преимущество в +6. В концовке благодаря действиям активного Близнюка и партнеров на большой перерыв украинцы ушли с отставанием в четыре очка.

После большого перерыва игра сборной Украины наладилась. Особенно сильно украинцы сыграли под кольцом и во время атак из-за трехочковой линии. Команде Багатскиса удалось выровнять ход матча и повести в счете.

В завершающей десмятиминутке у сборной Украины получалось все, что она хотела – это игра на подборе, быстрые контратаки и точность бросков. По ее итогам гости отстали на 15 очков, а общий счет матча составил 78:61.

Отбор на чемпионат мира-2023

Украина – Северная Македония 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

Напомним, в первом матче отбора на чемпионат мира Украина проиграла Грузии.



