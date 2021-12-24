«Прометей» продолжил победную серию, выиграв у «Киев-Баскета»
«Прометей» дома одержал уверенную победу над «Харьковскими Соколами»
Самым результативным игроком матча стал представитель хозяев
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Прометей» в домашних стенах одержал уверенную победу над «Харьковскими Соколами» со счетом 90:74.
Хозяева с самого начала матча взяли игру под свой контроль и довели дело до победного конца.
Самым результативным игроком матча стал представитель «Прометея» Билан, набравший 19 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Прометей» – «Харьковские Соколы» – 90:74 (24:23, 27:17, 17:19, 22:15)
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