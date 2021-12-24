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«Прометей» дома одержал уверенную победу над «Харьковскими Соколами»

Самым результативным игроком матча стал представитель хозяев
Баскетбол Суперлига
20:10
«Прометей» дома одержал уверенную победу над «Харьковскими Соколами»
Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Прометей» в домашних стенах одержал уверенную победу над «Харьковскими Соколами» со счетом 90:74.

Хозяева с самого начала матча взяли игру под свой контроль и довели дело до победного конца.

Самым результативным игроком матча стал представитель «Прометея» Билан, набравший 19 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Прометей» – «Харьковские Соколы» – 90:74 (24:23, 27:17, 17:19, 22:15)

Рене Тер Велде
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