«Прометей» подписал центрового сборной Хорватии

Баскетболист также был одним из лучших игроков чемпионата Италии



Миро Билан

Центровой сборной Хорватии Миро Билан подписал контракт со слобожанским «Прометеем». Об этом сообщил в Facebook президент клуба Владимир Дубинский.

По словам Дубинского, в понедельник Билан присоединится к команде.

«Тренер Нено долго искал подходящую кандидатуру на позицию центрового и я уверен Миро Билан, с его опытом и умением поможет Прометею двигаться вперед к победам».

Центровой ростом 213 см играл в греческой «Олимпиаде», хорватских «Задаре» и «Цедевите», французских «Страсбургн и «АСВЕЛе». Два последних сезона Билан играл в итальянском «Динамо Сассари» и считался одним из лучших бигмэнов Серии А.

В прошлом сезоне ховарт сыграл 33 матча в чемпионате Италии, где в среднем за 27,5 минут набирал 16,3 очков, делая 7,7 подборов и 1,8 передач.

Билан выступал за сборную Хорватии на Олимпийских играх в Токио, где за три матча в среднем набирал 4,3 очка и делал 4,3 подбора.

Напомним, в Лиге чемпионов «Прометей» попал в одну группу с «Динамо Сассари».