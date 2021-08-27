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«Прометей» уверенно обыграл «Николаев» на Мемориале Гаврилова

Чемпион Украины выиграл второй матч подряд на предсезонном турнире
Баскетбол Суперлига
18:30
«Прометей» уверенно обыграл «Николаев» на Мемориале Гаврилова
Фото: facebook.com/prometeysc

«Прометей» встретился с «Николаевом» в рамках второго игрового дня предсезонного турнира – Мемориала Гаврилова.

Действующий чемпион Украины одержал уверенную победу со счетом 111:90. Это вторая кряду победа «Прометея». Днем ранее подопечные Ронена Гинзбурга выиграли у «Харьковских Соколов».

Видео матча «Прометей» – «Николаев».

 

Накануне «Прометей» подписал американского легионера.

Сергей Остапенко
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Прометей Николаев

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