«Прометей» подписал американца Кэмпбелла
«Прометей» уверенно обыграл «Николаев» на Мемориале Гаврилова
Чемпион Украины выиграл второй матч подряд на предсезонном турнире
Фото: facebook.com/prometeysc
«Прометей» встретился с «Николаевом» в рамках второго игрового дня предсезонного турнира – Мемориала Гаврилова.
Действующий чемпион Украины одержал уверенную победу со счетом 111:90. Это вторая кряду победа «Прометея». Днем ранее подопечные Ронена Гинзбурга выиграли у «Харьковских Соколов».
Видео матча «Прометей» – «Николаев».
Накануне «Прометей» подписал американского легионера.
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