«Прометей» разгромил «Опаву» и вышел в финал квалификации Лиги чемпионов
«Прометей» в финале квалификации Лиги чемпионов встретится с российской «Пармой»
Поединок за выход в групповой раунд турнира состоится в Софии
«Парма» / Фото - basket.com.uaСтал известен соперник «Прометея» по третьему раунду отбора Лиги чемпионов.
Подопечные Ронена Гинзбурга в финале квалификации сыграют против клуба Единой лиги ВТБ – российской «Пармы».
Будущий оппонент действующего чемпиона Украины в первом раунде квалификации переиграл израильский «Хапоэль Эйлат» (79:76), а накануне – в полуфинале отбора – взял верх над французским «Ле Маном» со счетом 82:69.
Финальный матч квалификации команды проведут 18 сентября в Софии (Болгария). Начало – в 18.30.
Напомним, в полуфинале отбора ЛЧ «Прометей» разгромил чешскую «Опаву» (100:78).
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