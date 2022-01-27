«Прометей» в Иерусалиме обыграл «Хапоэль» и вышел в следующий ранд Лиги чемпионов

После первой четверти украинцы постоянно вели в счете

Фото: FIBA

В третьем решающем матче серии плей-ин Лига чемпионов FIBA «Прометей» в Иерусалиме обыграл «Хапоэль» со счетом 85:75.



«Прометей» на эйфории после концовки второго матча уверенно выиграл первую четверть, привезя хозяевам -15 очков. Во многом украинская команда за такой результат должна была благодарить своих снайперов на трехочковой линии и невезение соперника.

Во второй четверти «Хапоэлю» удалось разбросаться, после чего они постепенно начали уменьшать отставание и на большой перерыв украинцы ушли лишь с преимуществом в +7.

В третьей четверти команды старались плотно играть в защите, благодаря чему много атак у обоих команд ничем толковым не завершились. При этом, команде из Иерусалима удалось перед решающим отрезком игры сократить отставание до -3.

На последнею десятиминутку, как показалось на первый взгляд, «Хапоэль» вышел более усталым, из-за чего они часто не успевали удержать атаки команды из Слобожанского. При этом, украинский клуб грамотно оборонялся, что заставило хозяев нервничать и часто спешить с завершением атак, Итогом матча стала победа «Прометея» с преимуществом +10 и выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Плей-ин.

«Хапоэль» – «Прометей» 75:85 (12:27, 24:16, 20:16, 19:26) Счет в серии: 1:2