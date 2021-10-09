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Рывок в концовке матча не помог «Николаеву» во встрече с «Одессой»

Подопечные Юшкина одержали вторую победу в сезоне
Баскетбол Суперлига
9 октября 17:56
Рывок в концовке матча не помог «Николаеву» во встрече с «Одессой»
Фото: ФБУ

«Одесса» обыграла «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Практически в ходе всего матча хозяева держали оппонентов на расстоянии в районе 10 очков, однако в заключительной четверти «Николаеву» удался рывок, который, впрочем, не помог гостям избежать поражения.

Самым результативным игроком встречи стал Вокер, набравший 20 баллов. У «Одессы» 17 очков на счету Лейманиса.

Эта победа стала второй для «Одессы» в регулярном чемпионате. В свою очередь «Николаев» не выигрывал матчи начиная с первого тура.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Одесса» – «Николаев» 79:76 (23:12, 16:16, 20:17, 20:31)

«Одесса»: Лейманис 17 + 3 подбора, Агафонов 10 + 6 подборов, Келлисон 16 + 7 передач, Фицпатрик 14 + 6 подборов, Носков 9 + 5 подборов - старт, Лаурис 7, Ткачук 3 + 4 передачи, Балабан 0 + 2 подбора, Новиков 3 + 4 подбора.

«Николаев»: Никсон 14 + 4 подбора, Волкер 20 + 6 подборов, Барнис 8, Хохоник 0, Тищенко 0 + 3 подборов - старт, Онуфриев 3, Дубоненко 14 + 4 подбора, Кожемякин 6 + 3 передачи, Дэниэл 10 + 7 подборов, Рокас 1.


Сергей Остапенко
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БК «Одесса» Николаев

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