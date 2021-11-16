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02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз 106:102 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс 89:115 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс 96:120 Окончен
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 124:95 Окончен
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02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 92:98 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз 107:129 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 92:84 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 111:103 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 136:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс 96:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит 90:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс 118:113 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 103:121 Окончен
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«Сакраменто» без Леня разгромил «Детройт», Михайлюк не помог «Торонто» победить «Портленд»

«Чикаго» обыграл «Лейкерс», а «Мемфис» разбил «Хьюстон»
Баскетбол НБА
08:47
«Сакраменто» без Леня разгромил «Детройт», Михайлюк не помог «Торонто» победить «Портленд»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Новый Орлеан» 105:100 (25:25, 16:33, 32:22, 32:20)

«Вашингтон»: Динуидди (27 + 9 передач), Колдуэлл-Поуп (18), А. Холидэй (12), Кузма (8 + 8 подборов), Гэффорд (6) – старт; Харрелл (15), Авдия (11 + 10 подборов), Нето (8), Кисперт (0), Гилл (0).

«Новый Орлеан»: Ингрэм (31), Валанчюнас (16 + 9 подборов), Грэм (14), Харт (13 + 12 подборов), Александер-Уокер (4) – старт; Темпл (8), Хэйс (7), Джонс (4), Мерфи (3), Саторански (0).

«Детройт» – «Сакраменто» 107:129 (12:31, 32:37, 26:24, 37:37)

«Детройт»: Бей (28), Каннингем (25 + 8 подборов + 8 передач), Стюарт (8 + 15 подборов), Грант (7), Хэйс (0) – старт; Джексон (8), Диалло (7), Макгрудер (6), Гарза (5 + 7 подборов), Джош Джексон (4), Ли (4), Лайлс (3), Джозеф (2).

«Сакраменто»: Фокс (19 + 9 передач), Холмс (19 + 9 подборов), Халибертон (17 + 10 передач + 5 потерь), Мету (16 + 10 подборов), Барнс (15) – старт; Хилд (22), Митчелл (7 + 7 передач), Бэгли (7), Томпсон (4 + 8 подборов), Джонс (3), Рэмзи (0).

«Кливленд» – «Бостон» 92:98 (22:19, 17:18, 25:28, 28:33)

«Кливленд»: Рубио (28), Гарлэнд (17), Окоро (12), Мобли (1 + 9 подборов), Уэйд (0 + 8 подборов) – старт; Осман (26), Валентайн (6 + 9 подборов), Уиндлер (2), Фалл (0).

«Бостон»: Тейтум (23 + 8 подборов), Хорфорд (17 + 9 подборов), Шредер (14), Смарт (14), Р. Уильямс (0) – старт; Г. Уильямс (11), Ричардсон (9), Кантер (5), Несмит (4), Лэнгфорд (1), Притчард (0).

«Нью-Йорк» – «Индиана» 92:84 (16:20, 32:29, 21:25, 23:10)

«Нью-Йорк»: Уокер (16), Барретт (12), Рэндл (11 + 11 подборов + 5 потерь), Фурнье (7), Робинсон (2) – старт; Куикли (16), Роуз (14 + 7 передач), Беркс (8), Топпин (4), Гибсон (2 + 8 подборов).

«Индиана»: Брогдон (22 + 8 подборов + 7 передач), Сабонис (21 + 15 подборов), Леверт (17), Дж. Холидэй (8), Тернер (3) – старт; Мартин (6), Битадзе (5), Макконнелл (2), Лэмб (0), Крэйг (0).

«Атланта» – «Орландо» 129:111 (30:31, 30:25, 33:28, 36:27)

«Атланта»: Янг (23 + 6 передач + 5 потерь), Коллинз (23), Богданович (20), Капела (20 + 16 подборов), Хертер (4) – старт; Уильямс (11), Галлинари (10 + 8 подборов), Реддиш (8), Райт (5), Луваву-Кабарро (3), Мэйс (2), Джонсон (0), Хилл (0), Купер (0).

«Орландо»: Энтони (29 + 11 передач + 6 потерь), Ф. Вагнер (19), Картер (15 + 9 подборов), Харрис (8), Бамба (5 + 8 подборов) – старт; Росс (19), Хэмптон (7), Окики (7), М. Вагнер (2), Малдер (0).

«Оклахома-Сити» – «Майами» 90:103 (24:23, 19:20, 24:31, 23:29)

«Оклахома-Сити»: Дорт (20), Робинсон-Эрл (16), Гилджес-Александер (10), Бэйзли (7 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Гидди (6 + 9 подборов + 9 передач) – старт; Покушевски (11), Уиггинс (6), Уильямс (5), Роби (4), Джером (3), Мускала (2), Мэнн (0).

«Майами»: Хирро (26 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Робинсон (21), Лаури (11 + 11 передач), Дедмон (8 + 7 подборов), Такер (6) – старт; Струс (13), Окпала (8 + 7 подборов), Винсент (5), Калеб Мартин (5), Юртсевен (0).

«Миннесота» – «Финикс» 96:99 (21:18, 18:22, 23:26, 34:33)

«Миннесота»: Таунс (35 + 13 подборов + 7 потерь), Расселл (22), Беверли (10 + 7 подборов), Эдвардс (9 + 12 подборов + 6 передач + 6 потерь), Вандербилт (4 + 7 подборов) – старт; Бизли (12 + 8 подборов), Макдэниэлс (4), Окоги (0).

«Финикс»: Букер (29), Эйтон (22 + 12 подборов), Пол (21 + 8 передач), Бриджес (7), Краудер (2) – старт; К. Джонсон (7), Шэмет (6), Камински (3), Макги (2 + 7 подборов), Надер (0), Пэйн (0).

«Мемфис» – «Хьюстон» 136:102 (33:20, 41:36, 31:15, 31:31)

«Мемфис»: Морэнт (22 + 6 передач), Джарен Джексон (18 + 7 подборов), Брукс (16), Бэйн (12), Адамс (2) – старт; Андерсон (15), Кларк (12), Меррилл (9), Джонс (8), Калвер (6), Мелтон (5), Тиллман (4), Альдама (4), Уильямс (3), Кончар (0).

«Хьюстон»: Грин (15), Тэйт (14 + 9 подборов), Вуд (11), Тайс (10 + 5 потерь), Портер (7) – старт; Нваба (10), Шенгюн (9), Мартин (9), Мэтьюз (7), Гаруба (5), Кристофер (2), Хауз (2), Огастин (1), Брукс (0).

«Даллас» – «Денвер» 111:101 (35:32, 14:26, 30:25, 32:18)

«Даллас»: Порзингис (29 + 11 подборов), Дончич (23 + 8 подборов + 11 передач), Хардуэй (19 + 7 подборов), Финни-Смит (8), Пауэлл (5 + 7 подборов) – старт; Брансон (17 + 6 передач), Буллок (5), Ниликина (3), Марьянович (2), Браун (0), Коули-Стайн (0).

«Денвер»: Йокич (35 + 16 подборов + 6 передач), Моррис (17 + 8 передач), Гордон (14 + 7 подборов), Риверс (12), Грин (7) – старт; Бол (7), Дозьер (5), Грин (2 + 8 подборов), Хайлэнд (2), Кампаццо (0).

«Портленд» – «Торонто» 118:113 (24:33, 37:27, 24:25, 33:28)

«Портленд»: Макколлум (29 + 6 передач), Лиллард (24 + 8 передач), Пауэлл (12), Ковингтон (11), Нуркич (5 + 14 подборов) – старт; Нэнс (15), Саймонс (8), Литтл (8), Зеллер (6), Снелл (0).

«Торонто»: Ануноби (29), Сиакам (20 + 6 передач), Трент (18), Барнс (18 + 8 подборов), Ванвлит (16 + 7 передач + 5 потерь) – старт; Берч (6), Флинн (3), Михайлюк (3), Бэнтон (0).

«Лейкерс» – «Чикаго» 103:121 (25:33, 23:24, 25:37, 30:27)

«Лейкерс»: Хортон-Такер (28), Уэстбрук (25 + 8 передач), Дэвис (20), Энтони (9), Брэдли (3) – старт; Ховард (5), Джордан (4), Эллингтон (3), Бэйзмор (2), Монк (2), Рондо (2).

«Чикаго»: Дерозан (38 + 6 передач), Болл (27 + 7 подборов + 8 передач), Лавин (26), Брэдли (6 + 9 подборов), Карузо (0) – старт; Джонс (13), Досунму (5), Браун (4), Грин (2), Джонсон (0), Уайт (0), Томас (0).

Олег Шумейко-младший
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Результаты (НБА) Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз

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