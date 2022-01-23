«Сакраменто» Леня уступил «Милуоки», «Финикс» обыграл «Индиану»
НБА. Регулярный чемпионат
«Милуоки» – «Сакраменто» 133:127 (27:35, 35:19, 32:32, 39:41)
«Милуоки»: Миддлтон (34), Холидэй (26), Хилл (17), Коннотон (15), Портис (6 + 12 подборов) – старт; Дивинченцо (20), Нвора (10), Худ (4), Мэттьюз (1), Мамукелашвили (0).
«Сакраменто»: Барнс (29), Халибертон (24 + 12 передач), Дэвис (22 + 7 подборов), Холмс (17 + 7 подборов), Бэгли (13) – старт; Митчелл (9), Хилд (6 + 8 подборов), Джонс (5), Мету (2).
«Кливленд» – «Оклахома-Сити» 94:87 (24:22, 23:23, 31:23, 16:19)
«Кливленд»: Гарлэнд (23 + 11 передач + 8 потерь), Мобли (15 + 17 подборов), Аллен (14 + 13 подборов), Маркканен (9), Окоро (8 + 5 потерь) – старт; Осман (10), Лав (6), Стивенс (6), Уэйд (3), Гудвин (0), Уиндлер (0).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (29 + 9 подборов + 6 передач), Дорт (10), Гидди (8), Бэйзли (4 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (2) – старт; Уильямс (12), Уиггинс (11), Мэнн (6), Джером (3), Диаките (2 + 8 подборов).
«Финикс» – «Индиана» 113:103 (24:25, 35:29, 33:20, 21:29)
«Финикс»: Бриджес (23), Пол (18 + 16 передач), Макги (13 + 12 подборов), Букер (11 + 7 подборов), Краудер (4) – старт; Бийомбо (21 + 13 подборов), К. Джонсон (8), Шэмет (8), Пэйн (7), Пэйтон (0).
«Индиана»: Дуарте (17), Битадзе (16 + 11 подборов), Дж. Холидэй (10), Крэйг (8), Сайкс (5 + 5 потерь) – старт; Стивенсон (17), Лэмб (14 + 7 подборов), Бриссетт (10), Джексон (6), Вашингтон (0).
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