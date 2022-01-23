«Сакраменто» Леня уступил «Милуоки», «Финикс» обыграл «Индиану»

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Баскетбол (13 событий из 13) показать все
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Оклахома-Сити Тандер 121:98 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Лос-Анджелес Лейкерс 105:116 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс 101:102 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит 110:108 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс 105:109 Окончен
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 105:109 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз 94:90 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс 102:117 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис 118:122 Окончен
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс 111:101 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 105:103 Окончен
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15:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 80:74 Окончен
17:00 Николаев - Днепр 68:76 Окончен
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02:00 Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз 133:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Оклахома-Сити Тандер 94:87 Окончен
04:00 Финикс Санс - Индиана Пэйсерс 113:103 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
22:30 Вашингтон Уизардз - Бостон Селтикс -:- Запланирован
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13:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
14:00 Будивельник - БК Тернополь -:- Запланирован
15:00 БК Одесса - Прометей -:- Запланирован
16:00 Химик - БК Запорожье -:- Запланирован
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01:00 Орландо Мэджик - Чикаго Буллз -:- Запланирован
01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз -:- Запланирован

«Сакраменто» Леня уступил «Милуоки», «Финикс» обыграл «Индиану»

«Кливленд» переиграл «Оклахому»
Баскетбол НБА
07:28
«Сакраменто» Леня уступил «Милуоки», «Финикс» обыграл «Индиану»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Милуоки» – «Сакраменто» 133:127 (27:35, 35:19, 32:32, 39:41)

«Милуоки»: Миддлтон (34), Холидэй (26), Хилл (17), Коннотон (15), Портис (6 + 12 подборов) – старт; Дивинченцо (20), Нвора (10), Худ (4), Мэттьюз (1), Мамукелашвили (0).

«Сакраменто»: Барнс (29), Халибертон (24 + 12 передач), Дэвис (22 + 7 подборов), Холмс (17 + 7 подборов), Бэгли (13) – старт; Митчелл (9), Хилд (6 + 8 подборов), Джонс (5), Мету (2).

«Кливленд» – «Оклахома-Сити» 94:87 (24:22, 23:23, 31:23, 16:19)

«Кливленд»: Гарлэнд (23 + 11 передач + 8 потерь), Мобли (15 + 17 подборов), Аллен (14 + 13 подборов), Маркканен (9), Окоро (8 + 5 потерь) – старт; Осман (10), Лав (6), Стивенс (6), Уэйд (3), Гудвин (0), Уиндлер (0).

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (29 + 9 подборов + 6 передач), Дорт (10), Гидди (8), Бэйзли (4 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (2) – старт; Уильямс (12), Уиггинс (11), Мэнн (6), Джером (3), Диаките (2 + 8 подборов).

«Финикс» – «Индиана» 113:103 (24:25, 35:29, 33:20, 21:29)

«Финикс»: Бриджес (23), Пол (18 + 16 передач), Макги (13 + 12 подборов), Букер (11 + 7 подборов), Краудер (4) – старт; Бийомбо (21 + 13 подборов), К. Джонсон (8), Шэмет (8), Пэйн (7), Пэйтон (0).

«Индиана»: Дуарте (17), Битадзе (16 + 11 подборов), Дж. Холидэй (10), Крэйг (8), Сайкс (5 + 5 потерь) – старт; Стивенсон (17), Лэмб (14 + 7 подборов), Бриссетт (10), Джексон (6), Вашингтон (0).

Олег Шумейко-младший
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Результаты (НБА) Сакраменто Кингз Милуоки Бакс

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