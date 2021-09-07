«Днепр» обыграл «Запорожье» на Кубке Прометея
Самый результативный игрок Высшей лиги покинул свой клуб
Коровяков помог «Ровно» выиграть серебряные медали
Евгений Коровяков / фото - ФБУ
Украинский нападающий Евгений Коровяков покинул БК Высшей лиги «Ровно». В составе команды баскетболист играл на протяжении 3 лет.
В прошлом сезоне Высшей лиги Евгений провел 39 матчей, набрав 537 очков.
Всего за игровую карьеру Коровяков остается самым результативным баскетболистом лиги. Сейчас в его активе 316 матчей и 4285 очков во втором по рангу дивизионе чемпионата Украины. В прошлом сезоне нападающий помог «Ровно» завоевать серебряные награды.
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