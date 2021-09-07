Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Самый результативный игрок Высшей лиги покинул свой клуб

Коровяков помог «Ровно» выиграть серебряные медали
Баскетбол Суперлига
10:50
Самый результативный игрок Высшей лиги покинул свой клуб
Евгений Коровяков / фото - ФБУ

Украинский нападающий Евгений Коровяков покинул БК Высшей лиги «Ровно». В составе команды баскетболист играл на протяжении 3 лет.

В прошлом сезоне Высшей лиги Евгений провел 39 матчей, набрав 537 очков.

Всего за игровую карьеру Коровяков остается самым результативным баскетболистом лиги. Сейчас в его активе 316 матчей и 4285 очков во втором по рангу дивизионе чемпионата Украины. В прошлом сезоне нападающий помог «Ровно» завоевать серебряные награды.

Недавно в «Одессу» перешли 3 новичка.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

БК Ровно

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Баскетбол

Самый результативный игрок Высшей лиги покинул свой клуб
Самый результативный игрок Высшей лиги покинул свой клуб
Суперлига
10:50
Плеханов: «Мы потеряли троих игроков задней линии»
Плеханов: «Мы потеряли троих игроков задней линии»
Суперлига
6 сентября 22:45
Эксперт: «Бен Симмонс способен продлить чемпионское окно «Уорриорз» на 5-7 лет»
Эксперт: «Бен Симмонс способен продлить чемпионское окно «Уорриорз» на 5-7 лет»
НБА
6 сентября 20:55
Известно расписание матчей 1-го тура Суперлиги
Известно расписание матчей 1-го тура Суперлиги
Суперлига
6 сентября 20:06
В Николаеве пройдет предсезонный турнир с участием трех клубов Суперлиги
В Николаеве пройдет предсезонный турнир с участием трех клубов Суперлиги
Суперлига
6 сентября 14:55
«Одесса» заключила контракты с тремя легионерами
«Одесса» заключила контракты с тремя легионерами
Суперлига
6 сентября 13:00
Гинзбург назвал сроки возвращения Лукашова на площадку
Гинзбург назвал сроки возвращения Лукашова на площадку
Суперлига
6 сентября 08:56
Сильнейший клуб Беларуси «Цмоки-Минск» решил отказаться от своего названия
Сильнейший клуб Беларуси «Цмоки-Минск» решил отказаться от своего названия
В Европе
5 сентября 16:29
Инсайдер: «Переход Джордана в «Лейкерс» должен привести к расставанию с Газолем»
Инсайдер: «Переход Джордана в «Лейкерс» должен привести к расставанию с Газолем»
НБА
5 сентября 15:35
Все новости

Популярные новости

Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
31 августа 16:40
61
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 12:52
12
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
6 сентября 16:06
20
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
33
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Сломали ринг, порвали канаты и продолжили драться спустя 2 часа. Экс-соперник Джошуа одержал самую безумную победу в карьере
Бокс Профессиональный бокс
31 августа 10:43
2
Все новости