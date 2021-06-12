«Финикс» благодаря невероятным Букеру и Полу довел серию с «Денвером» до разгрома
Шикарный проход Букера и эффектный аллей-уп Симмонса и Эмбиида вошли в топ-5 дня НБА
Лучшие моменты лиги в видеообзоре
Девин Букер / Фото - newsconcernsНБА на своем YouTube-канале представила топ-10 моментов игрового дня плей-офф.
В видеоподборку вошли невероятный проход защитника «Финикс Санс» Девина Букера и шикарный аллей-уп звезд «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса и Джоэля Эмбиида.
Смотрите результаты минувшего игрового дня плей-офф НБА.