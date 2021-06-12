Видео стычки игроков «Финикса» и «Денвера»
«Финикс» благодаря невероятному Йокичу довел серию с «Денвером» до разгрома
«Филадельфия» вышла вперед в противостоянии с «Атлантой»
«Денвер» – «Финикс» / Фото - cbssportsНБА. Плей-офф. Полуфиналы конференций (до 4 побед)
«Атланта» – «Филадельфия» 111:127 (20:28, 36:33, 19:34, 36:32), счет в серии 1:2
«Атланта»: Янг (28 + 8 передач), Коллинз (23 + 7 подборов), Богданович (19), Капела (8 + 16 подборов), Хилл (1) – старт; Галлинари (17), Фернанду (2), Оконгву (2), Снелл (0), Уильямс (8), Мэйс (0), Хертер (3)
«Филадельфия»: Эмбиид (27 + 9 подборов + 8 передач), Харрис (22 + 8 подборов), Симмонс (18 + 7 передач), Карри (12), Грин (0) – старт; Ховард (12), Макси (4), Тайбулл (7 + 6 фолов), Милтон (6), Коркмаз (14), Джо (2), Хилл (3)
«Денвер» – «Финикс» 102:116 (27:37, 28:22, 21:31, 26:26), счет в серии 0:3
«Денвер»: Йокич (32 + 20 подборов + 10 передач), Портер (15), Кампаццо (6), Риверс (5), Гордон (4) – старт; Миллсэп (0), Грин (2), Ннаджи (3), Бартон (14 + 7 подборов), Чанчар (0), Бол (0), Моррис (21), Ховард (0), Харрисон (0)
«Финикс»: Букер (28), Пол (27 + 8 передач), Краудер (14), Бриджес (11), Эйтон (10 + 15 подборов) – старт; Камински (0), Шарич (7), Крэйг (5), Джонсон (3), Пэйн (9), Картер (2)
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