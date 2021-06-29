Эмбиид может заключить сверхмаксимальное соглашение с «Филадельфией»
Симмонс не поможет сборной Австралии на Олимпиаде в Токио
Форвард «Филадельфии» хочет сосредоточиться на своем индивидуальном развитии
11:30
Бен Симмонс / фото - bleacherreport.com
Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс не сыграет за сборную Австралии на предстоящих Олимпийских играх в Токио.
Симмонс хочет сосредоточиться на своем индивидуальном развитии в это межсезонье. В сборной уважают его решение не присоединяться к команде. Австралийская федерация подтвердила отсутствие Симмонса.
Бен Симмонс в межсезонье может сменить бросковую руку.
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