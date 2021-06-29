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Симмонс не поможет сборной Австралии на Олимпиаде в Токио

Форвард «Филадельфии» хочет сосредоточиться на своем индивидуальном развитии
Olympics Токио-2020
11:30
Симмонс не поможет сборной Австралии на Олимпиаде в Токио
Бен Симмонс / фото - bleacherreport.com

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс не сыграет за сборную Австралии на предстоящих Олимпийских играх в Токио. 

Симмонс хочет сосредоточиться на своем индивидуальном развитии в это межсезонье. В сборной уважают его решение не присоединяться к команде. Австралийская федерация подтвердила отсутствие Симмонса.

Бен Симмонс в межсезонье может сменить бросковую руку.

Рене Тер Велде
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Теги

Бен Симмонс Филадельфия 76

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