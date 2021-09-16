Скончался культовый тренер для европейского баскетбола

Душан Ивкович успел поработать с несколькими грандами Старого света

Фото: Slamdunk

На 78-м году жизни скончался один из самых известных и успешных европейских тренеров – Душан Ивкович. Об сообщило сербское издание Sportklub со ссылкой на друга Ивковича.

Специалист умер в больнице в Белграде в результате попадания воды в легкие.

Ивкович работал с клубами из Сербии, Греции, Турции и России, возглавляя гранды этих стран. Также он тренировал сборную Югославии с 1988 по 1995 год. Вместе с национальной командой он трижды выигрывал чемпионат Европы и один раз – чемпионат мира.

Последним место работы Ивковича был турецкий «Эфес». Тренерскую карьеру он закончил в 2016 году.

Напомним, недавно ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель мирового рекорда.