16-летний вундеркинд «Аякса» погиб в автокатастрофе
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель мирового рекорда Юрий Седых
Причиной смерти стал сердечный приступ
14:39
Юрий Седых / Фото: Twitter
Двукратный олимпийский чемпион и обладатель мирового рекорда в метании молота Юрий Седых умер в 66-летнем возрасте. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Президент НОК Украины Сергей Бубка в своем Twitter написал следующее:
Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...— Sergey Bubka (@sergey_bubka) September 14, 2021
An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV
Глубоко скорбим о смерти Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота все еще не побит.
В 1986-м году Седых метнул снаряд на 86.74 м, этот результат не покоряется никому уже 35 лет.
Напомним, что Михаил Кохан выиграл первые соревнования после Олимпиады-2020.
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