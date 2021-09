Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион и действующий обладатель мирового рекорда Юрий Седых

Юрий Седых / Фото: Twitter

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель мирового рекорда в метании молота Юрий Седых умер в 66-летнем возрасте. Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.



Президент НОК Украины Сергей Бубка в своем Twitter написал следующее:

Deeply mourn the loss of Yuriy Sedykh...



An outstanding two-time Olympic Champion, whose fantastic World record in Hammer Throw (86.74) for 35 years is stll not broken.@worldolympians @WorldAthletics @iocmedia pic.twitter.com/ZBrqW8MeYV