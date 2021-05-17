Стали известны пары плей-ин Западной конференции НБА

Действующий чемпион Ассоциации встретится с «Голден Стэйт»



Карри и Джеймс / Фото - НБА

Известны все пары плей-ин Западной конференции НБА. Действующий чемпион лиги «Лос-Анджелес Лейкерс» (7) встретится с «Голден Стэйт» (8), а «Мемфис» (9) сыграет с «Сан-Антонио» (10).Победитель противостояния «Лейкерс» – «Голден Стэйт» выйдет в плей-офф с 7-м номером посева и встретится с «Финиксом» (2). Проигравшая команда поборется за последнюю путевку в плей-офф с победителем матча «Мемфис» – «Сан-Антонио», далее 8-я сеянная команда сыграет в плей-офф против «Юты» (1).Турнир плей-ин состоится с 18 по 21 мая.