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«Вашингтон» Леня обыграл «Шарлотт», «Клипперс» сложили оружие перед «Оклахомой» Михайлюка

«Лейкерс» нанесли поражение «Нью-Орлеану»
Баскетбол НБА
17 мая 08:21
«Вашингтон» Леня обыграл «Шарлотт», «Клипперс» сложили оружие перед «Оклахомой» Михайлюка
«Вашингтон» – «Шарлотт» / Фото - gmnewshub
НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Шарлотт» 115:110 (22:36, 30:20, 27:34, 36:20)

«Вашингтон»: Бил (25), Уэстбрук (23 + 15 подборов + 10 передач), Хачимура (16), Бертанс (11), Лень (0) – старт; Гилл (0), Хатчисон (0), Лопес (18), Гэффорд (8), Смит (14 + 8 подборов + 7 передач), Мэтьюз (0)

«Шарлотт»: Розир (22 + 9 подборов + 9 передач), Болл (19 + 7 подборов), Бриджес (17 + 4 блокшотов), Макдэниелс (13), Вашингтон (11 + 9 подборов) – старт; Бийомбо (2), Зеллер (11), Грэм (15), Монк (0)


«Торонто» – «Индиана» 113:125 (30:31, 25:37, 28:26, 30:31)

«Торонто»: Флинн (27), Джонсон (24 + 7 передач - 6 потерь), Бембри (23), Бирч (18 + 14 подборов), Гиллеспи (7 + 10 подборов) – старт; Бэйнс (14 + 10 подборов)

«Индиана»: Бриссетт (31 + 10 подборов), Сабонис (25 + 16 подборов - 6 потерь), МакДермотт (20), Леверт (13), Холидэй (7) – старт; Сэмпсон (0), Битадзе (4), МакКоннелл (12 + 17 передач), Мартин (13)


«Нью-Йорк» – «Бостон» 96:92 (23:24, 31:15, 23:26, 19:27)

«Нью-Йорк»: Барретт (22), Рэндл (20 + 7 подборов + 7 передач), Буллок (16), Ноэл (2), Пэйтон (0) – старт; Топпин (6), Гибсон (4), Роуз (7), Беркс (17), Куикли (2)

«Бостон»: Лэнгфорд (14), Уильямс (13), Притчард (6), Оджолей (5), Корнет (4) – старт; Паркер (18 + 7 подборов), Несмит (2), Фолл (3 + 8 подборов), Эдвардс (10), Уотерс (17)


«Сан-Антонио» – «Финикс» 121:123 (23:27, 38:25, 24:37, 36:34)

«Сан-Антонио»: ДеРозан (23), Пелтль (17 + 10 подборов), Джонсон (9), Уолкер (9), Мюррей (6 + 7 подборов) – старт; Юбенкс (4), Гэй (12), Бэйтс-Диоп (9), Дженг (7), Джонс (9 + 7 передач), Уизерспун (11), Васселл (5)

«Финикс»: Пэйн (19), Картер (19 + 10 подборов + 9 передач), Шарич (13), Смит (11 + 10 подборов), Бриджес (7) – старт; Камински (11 + 10 подборов + 7 передач), Крэйг (11), Мур (22), Гэллоуэй (10)


«Голден Стэйт» – «Мемфис» 113:101 (30:29, 25:20, 31:20, 27:32)

«Голден Стэйт»: Карри (46 + 7 подборов + 9 передач - 7 потерь), Уиггинс (21 + 10 подборов), Грин (14 + 9 подборов + 9 передач), Луни (6 + 11 подборов), Бэйзмор (2) – старт; Тоскано (9), Мюлдер (0), Пул (15)

«Мемфис»: Валанчюнас (29 + 16 подборов), Брукс (18 + 6 фолов), Морэнт (16 + 9 передач), Джексон (14 + 7 подборов), Андерсон (10) – старт; Кларк (2), Тиллман (0), Джонс (0), Бэйн (8), Мелтон (4)


«Атланта» – «Хьюстон» 124:95 (36:33, 36:21, 27:18, 25:23)

«Атланта»: Оконгву (21 + 15 подборов), Коллинз (15), Хантер (14), Янг (10 + 9 передач), Хилл (6) – старт; Найт (13 + 10 подборов), Фернанду (10 + 9 подборов), Снелл (8), Уильямс (11), Мэйс (16 + 7 передач)

«Хьюстон»: Огастин (18), Олиник (16), Мартин-младший (10), Лэмб (7), Тэйт (7) – старт; Оливер (10 + 12 подборов), Рейнолдс (9), Брукс (18)


«Филадельфия» – «Орландо» 128:117 (32:26, 28:39, 39:25, 29:27)

«Филадельфия»: Макси (30 + 7 подборов), Милтон (15 + 9 передач), Хилл (14), Коркмаз (6), Ховард (5 + 7 подборов) – старт; Скотт (5), Толливер (9), Кларк (0), Рид (17 + 12 подборов), Такер (10), Джо (17)

«Орландо»: Энтони (37 + 8 подборов - 6 потерь), Вагнер (14), Бамба (9), Бэйкон (9 + 7 подборов), Харрис (7) – старт; Холл (14 + 10 подборов), Браздейкис (9 + 8 подборов), Рэндл (11), Торнуэлл (7)


«Бруклин» – «Кливленд» 123:109 (34:24, 33:32, 32:20, 24:33)

«Бруклин»: Дюрэнт (23 + 8 подборов + 13 передач), Ирвинг (17), Браун (12), Шэмет (12), Гриффин (9) – старт; Грин (13), Джонсон (2), Клэкстон (4), Перри (0), Джеймс (14 + 8 передач), Джонсон (10), Луваву-Кабарро (7)

«Кливленд»: Уэйд (18 + 8 подборов), Окоро (18), Секстон (16), Аллен (9 + 11 подборов), Осман (5) – старт; Кабенгеле (8 + 10 подборов), Дотсон (17), Томас (14), Мартин (4)


«Детройт» – «Майами» 107:120 (13:32, 34:37, 24:26, 36:25)

«Детройт»: Бей (22), Диалло (15), Джозеф (14), Хэйс (10), Окафор (7) – старт; Кук (12 + 9 подборов), Ли (10 + 7 передач), Джексон (17)

«Майами»: Ачиува (23 + 10 подборов), Бьелица (21), Хирро (16 + 11 передач), Винсент (15 + 10 передач), Робинсон (8) – старт; Окпала (17), Струс (20)


«Миннесота» – «Даллас» 136:121 (38:22, 38:38, 37:35, 23:26)

 «Миннесота»: Эдвардс (30), Таунс (23 + 9 подборов + 6 фолов), Расселл (23 + 10 передач), Макдэниэлс (19), Вандербилт (7 + 12 подборов) – старт; Эрнангомес (2), Окоги (6), Рид (17), Рубио (2 + 7 передач), Маклафлин (7)

«Даллас»: Порзингис (18), Дончич (18), Финни-Смит (15), Хардуэй-мл. (15), Пауэлл (6 + 7 подборов + 8 передач) - старт; Мелли (10), Марьянович (3), Коули-Стайн (0), Берк (2), Брансон (15), Ричардсон (11), Бей (0), Хинтон (0), Грин (8)


«Оклахома» – «Клипперс» 117:112 (35:26, 27:34, 24:28, 31:24)

«Оклахома»: Покушевски (29 + 8 подборов - 7 потерь), Холл (25 + 10 подборов), Браун (24 + 18 подборов + 7 блокшотов), Роби (10), Маледон (3) – старт; Дек (6), Хорд (5), Брэдли (8 + 7 подборов), Браун (7)

«Клипперс»: Кеннард (13), Беверли (11), Паттерсон (10), Джексон (6) – старт; Ибака (12 + 7 подборов), Отуру (13 + 12 подборов), Мэнн (19), Скрабб (14 + 7 подборов), Феррелл (14 + 7 подборов)


«Чикаго» – «Милуоки 118:112 (33:23, 22:31, 36:31, 27:27)

«Чикаго»: Янг (20 + 7 подборов), Уайт (19), Маркканен (17), Уильямс (11 + 7 подборов), Темпл (7) – старт; Фелисио (5 + 8 подборов), Арчидьяконо (14), Дотсон (11), Валентайн (8), Грин (6 + 4 перехватов)

«Милуоки»: Тиг (23 + 7 передач), Коннотон (15), Диаките (13 + 7 подборов), Меррилл (2), Адетокумбо (0) – старт; Джексон (9), Нвора (34 + 14 подборов), Брайант (16)


«Новый Орлеан» – «Лейкерс» 98:110 (28:36, 31:27, 17:28, 22:19)

«Новый Орлеан»: Эрнангомес (19 + 13 подборов), Маршалл (18 + 7 передач - 7 потерь), Александер-Уокер (14), Бледсоу (13), Джонсон (8) – старт; Гэбриэл (4 + 6 фолов), Наннелли (0), Хэйс (10 + 7 подборов), Льюис (12), Лоузада (0)

«Лейкерс»: Джеймс (25), Дэвис (14), Драммонд (13 + 13 подборов), Шредер (12), Колдуэлл-Поуп (10) - старт; Дадли (0), МакКинни (2), Кузма (8), Газоль (3 + 7 подборов), Мэттьюз (8), Карузо (9), Хортон-Такер (6), МакЛемор (0)


 «Сакраменто» – «Юта» 99:121 (25:28, 24:36, 24:33, 26:24)

«Сакраменто»: Джонс (19), Хилд (13 + 7 подборов + 9 передач), Кинг (12), Мету (8 + 8 подборов), Райт (7) – старт; Вудард (2), Гай (6), Рэмзи (12), Дэвис (20)

«Юта»: Богданович (18), Гобер (13 + 16 подборов), Конли (11 + 9 передач), Инглс (10 + 7 передач), О'Нил (9) – старт; Брэнтли (0), Ньянг (10), Морган (0), Фэйворс (10 + 9 подборов), Азубуйке (4), Кларксон (33), Томас (0), Форрест (0), Они (3)


«Портленд» – «Денвер» 132:116 (43:22, 29:33, 35:29, 25:32)

«Портленд»: МакКоллум (24), Лиллард (22 + 10 передач), Нуркич (20 + 13 подборов), Пауэлл (19), Ковингтон (3 + 7 подборов) – старт; Энтони (10), Джайлз (2), Лиф (0), Джонс (2), Литтл (4), Кантер (14 + 15 подборов), Саймонс (10), Эллеби (2)

«Денвер»: Йокич (21), Портер (9), Риверс (4), Гордон (2), Кампаццо (2) - старт; Миллсэп (12), Грин (11), Ннаджи (6), Чанчар (4), МакГи (9 + 8 подборов), Бол (3), Моррис (8), Ховард (23), Харрисон (2)

Владимир Кириченко
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