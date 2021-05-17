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Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА. «Вашингтон» Леня сыграет с «Бостоном»

«Денвер» проверит на прочность «Портленд»

Баскетбол НБА
17 мая 10:22
Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА. «Вашингтон» Леня сыграет с «Бостоном»
Алексей Лень / Фото - nbcsports
В НБА завершился последний игровой день регулярного чемпионата, по итогам которого определились 6 пар плей-офф и 4 пары плей-ин в Западной и Восточной конференциях. 

В первом раунде плей-офф Западной конференции встретятся:

«Денвер Наггетс» (третий номер посева) – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (6),

«Лос-Анджелес» (4) – «Даллас Маверикс» (5).

В плей-ин сыграют:

«Лос-Анджелес Лейкерс» (7) – «Голден Стэйт Уорриорз» (8),

«Мемфис Гриззлис» (9) – «Сан-Антонио » (10).

«Финикс Санз» (2) в плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» – «Голден Стэйт». «Юта Джаз» (1) узнает соперника, когда сильнейшая команда в паре «Мемфис» – «Сан-Антонио»  определит победителя с уступившим в противостоянии «Лейкерс» – «Уорриорз». 

В первом раунде Восточной конференции встретятся:

«Милуоки Бакс» (3) – «Майами Хит» (6),

«Нью-Йорк Никс» (4) – «Атланта Хоукс» (5).

В плей-ин встретятся:

«Бостон Селтикс» (7) – «Вашингтон Уизардс» (8),

«Индиана Пэйсерз» (9) – «Шарлотт» (10).

«Бруклин Нетс» (2) в плей-офф встретится с победителем пары «Бостон» – «Вашингтон». «Филадельфия» (1) узнает соперника, когда лучший в паре «Индиана» – «Шарлотт» определит победителя с проигравшим в паре «Селтикс» – «Уизардс».  


Смотрите результаты последнего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Владимир Кириченко
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Теги

Алексей Лень Вашингтон Уизардс Регулярный чемпионат (НБА)

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