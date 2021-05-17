Лень шикарно поработал у кольца в матче «Вашингтона» против «Атланты»
Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА. «Вашингтон» Леня сыграет с «Бостоном»
«Денвер» проверит на прочность «Портленд»
Алексей Лень / Фото - nbcsportsВ НБА завершился последний игровой день регулярного чемпионата, по итогам которого определились 6 пар плей-офф и 4 пары плей-ин в Западной и Восточной конференциях.
В первом раунде плей-офф Западной конференции встретятся:
«Денвер Наггетс» (третий номер посева) – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (6),
«Лос-Анджелес» (4) – «Даллас Маверикс» (5).
В плей-ин сыграют:
«Лос-Анджелес Лейкерс» (7) – «Голден Стэйт Уорриорз» (8),
«Мемфис Гриззлис» (9) – «Сан-Антонио » (10).
«Финикс Санз» (2) в плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» – «Голден Стэйт». «Юта Джаз» (1) узнает соперника, когда сильнейшая команда в паре «Мемфис» – «Сан-Антонио» определит победителя с уступившим в противостоянии «Лейкерс» – «Уорриорз».
В первом раунде Восточной конференции встретятся:
«Милуоки Бакс» (3) – «Майами Хит» (6),
«Нью-Йорк Никс» (4) – «Атланта Хоукс» (5).
В плей-ин встретятся:
«Бостон Селтикс» (7) – «Вашингтон Уизардс» (8),
«Индиана Пэйсерз» (9) – «Шарлотт» (10).
«Бруклин Нетс» (2) в плей-офф встретится с победителем пары «Бостон» – «Вашингтон». «Филадельфия» (1) узнает соперника, когда лучший в паре «Индиана» – «Шарлотт» определит победителя с проигравшим в паре «Селтикс» – «Уизардс».
The 2021 #NBAPlayoffs and #StateFarmPlayIn Bracket!— NBA (@NBA) May 17, 2021
Full schedule https://t.co/DNE7pJlpQB pic.twitter.com/NidaRNQh1k
Смотрите результаты последнего игрового дня регулярного чемпионата НБА.
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