«Днепр» дома проиграл «Химику»
Степановский: «Победить «Днепр» на их площадке – дорогого стоит»
«Химик» реабилитировался за разгромное поражение от «Харьковских Соколов»
Главный тренер «Химика» Виталий Степановский прокомментировал выездную победу над «Днепром» (88:84) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:
«Поздравляю всех с очень непростой победой над очень хорошей командой с очень хорошим ростером. Как все знают, победить «Днепр» на их площадке – дорогого стоит. Нам вдвойне приятно. Очень горжусь своими ребятами. Выиграли после чудовищной игры в Харькове, где мы мазали и теряли мяч, допускали просто ужасные глупости.
Ребятам сейчас в раздевалке сказал, что они молодцы, горжусь ими. За такой короткий промежуток времени мы смогли найти в себе силы. показать характер и выдать очень хорошую игру. Забили трехочковые с очень хорошим процентом. Все ребята молодцы, поздравляю всех с победой».
Напомним, в предыдущем туре «Химик» безвольно проиграл «Харьковским Соколам».
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