Степановский: «Победить «Днепр» на их площадке – дорогого стоит»

Главный тренер «Химика» Виталий Степановский прокомментировал выездную победу над «Днепром» (88:84) в матче регулярного чемпионата Суперлиги:

Ребятам сейчас в раздевалке сказал, что они молодцы, горжусь ими. За такой короткий промежуток времени мы смогли найти в себе силы. показать характер и выдать очень хорошую игру. Забили трехочковые с очень хорошим процентом. Все ребята молодцы, поздравляю всех с победой».