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матч-центр : Баскетбол
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Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT

Открытие нового баскетбольного сезона в киевском Дворце спорта
Телепрограмма XSPORT Баскетбол Еврокубки
09:49
Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT

В среду, 22 сентября, в киевском Дворце спорта состоится матч за Суперкубок Украины по баскетболу. За трофей сразятся чемпион страны и новоиспеченный участник группового раунда Лиги чемпионов «Прометей», а также самый титулованный клуб Украины и действующий обладатель Кубка Украины «Будивельник».

Трансляцию матча смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало трансляции — 18:30. Комментатор - Фил Бурый.

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