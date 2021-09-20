Суперкубок Украины. «Будивельник» — «Прометей». Трансляция на XSPORT

УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
В среду, 22 сентября, в киевском Дворце спорта состоится матч за Суперкубок Украины по баскетболу. За трофей сразятся чемпион страны и новоиспеченный участник группового раунда Лиги чемпионов «Прометей», а также самый титулованный клуб Украины и действующий обладатель Кубка Украины «Будивельник».
Трансляцию матча смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало трансляции — 18:30. Комментатор - Фил Бурый.
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