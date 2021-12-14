Суперлига определила MVP и символическую пятерку недели

Главный приз отправился в Харьков

Суперлига назвала лучшего игрока и определила символическую пятерку последней игровой недели, где прошли 12 матчей.



Символическая пятерка недели:

Джером Рэндл («Будивельник») – 25.5 очка, 5.5 передачи, 4.0 подбора (РЭ 24.0)

Томс Лейманис («Одесса») – 18.5 очка, 4.0 подбора, 3.5 передачи (РЭ 19.0)

Бернард Томпсон («Киев-Баскет») – 22.5 очка, 5.5 передачи, 5.0 подбора, 2.0 перехвата (РЭ 23.0)

Александар Зечевич («Харьковские Соколы») – 17.5 очка, 9.5 подбора, 3.5 передачи, 1.5 блок-шота (РЭ 25.5)

Миро Билан («Прометей») – 15.0 очка, 9.0 подбора, 3.0 передачи (РЭ 21.0)

Лучшим игроком недели признан сербский центровой «Харьковских Соколов» Александар Зечевич. Бигмен помог команде выиграть домашние матчи против «Киев-Баскета» и «Тернополя».

Зечевич против «Киев-Баскета» набрал 23 очка (10 из 14 двухочковых, 0 из 1 трехочкового, 3 из 5 штрафных), собрал 13 подборов (3 в нападении), сделал 4 передачи и 1 блок-шот (РЭ 33).

Против «Тернополя» Зечевич заработал 12 очков (6 из 7 двухочковых, 0 из 3 трехочковых, 0 из 2 штрафных), сделал 9 подборов (3 в нападении), 3 передачи и 2 блок-шота (РЭ 18).