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Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами»

Форвард пропустил часть прошлого сезона из-за травмы
Баскетбол Суперлига
4 августа 12:50
Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами»
Александр Тарасенко

Украинский форвард Александр Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний игрок в прошлом сезоне провел лишь 15 матчей, в которых в среднем зарабатывал 5.9 очков и 2.3 подбора.

Отметим, что такое малое количество матчей Тарасенко в прошлом сезоне связано с тем, что он в феврале порвал крестообразную связку колена.

Напомним, ранее «Харьковские Соколы» подписали сербского бигмэна.

Карен Агабекян
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Теги

Александр Тарасенко Харьковские Соколы

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