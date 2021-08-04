«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда
Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами»
Форвард пропустил часть прошлого сезона из-за травмы
Александр Тарасенко
Украинский форвард Александр Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
25-летний игрок в прошлом сезоне провел лишь 15 матчей, в которых в среднем зарабатывал 5.9 очков и 2.3 подбора.
Отметим, что такое малое количество матчей Тарасенко в прошлом сезоне связано с тем, что он в феврале порвал крестообразную связку колена.
Напомним, ранее «Харьковские Соколы» подписали сербского бигмэна.
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