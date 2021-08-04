Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами»

Форвард пропустил часть прошлого сезона из-за травмы

Александр Тарасенко

Украинский форвард Александр Тарасенко продлил контракт с «Харьковскими Соколами». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



25-летний игрок в прошлом сезоне провел лишь 15 матчей, в которых в среднем зарабатывал 5.9 очков и 2.3 подбора.

Отметим, что такое малое количество матчей Тарасенко в прошлом сезоне связано с тем, что он в феврале порвал крестообразную связку колена.

Напомним, ранее «Харьковские Соколы» подписали сербского бигмэна.