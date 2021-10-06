«Тенерифе» – фаворит матча против «Прометея»

Сегодня чемпион Украины дебютирует в Лиге чемпионов

Фото: пресс-служба Прометея

Букмекеры определили фаворита предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Прометеем» и «Тенерифе».

На «Тенерифе» можно поставить за коэффициент 1,53, в то же время успех «Прометея» оценивается в 2,65.

Этот матч станет дебютным для «Прометея» в основном раунде Лиге чемпионов. Трансляцию встречи смотрите на телеканале XSPORT+. Начало – в 19:00.

Напомним, в другом матче группы А «Людвигсбург» обыграл «Сассари».