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«Тенерифе» – фаворит матча против «Прометея»

Сегодня чемпион Украины дебютирует в Лиге чемпионов
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14:40
«Тенерифе» – фаворит матча против «Прометея»
Фото: пресс-служба Прометея

Букмекеры определили фаворита предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Прометеем» и «Тенерифе».

На «Тенерифе» можно поставить за коэффициент 1,53, в то же время успех «Прометея» оценивается в 2,65.

Этот матч станет дебютным для «Прометея» в основном раунде Лиге чемпионов. Трансляцию встречи смотрите на телеканале XSPORT+. Начало – в 19:00.

Напомним, в другом матче группы А «Людвигсбург» обыграл «Сассари».

Сергей Остапенко
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