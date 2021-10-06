«Людвигсбург» обыграл «Сассари» и возглавил группу «Прометея» в Лиге чемпионов
«Тенерифе» – фаворит матча против «Прометея»
Сегодня чемпион Украины дебютирует в Лиге чемпионов
Фото: пресс-служба Прометея
Букмекеры определили фаворита предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между «Прометеем» и «Тенерифе».
На «Тенерифе» можно поставить за коэффициент 1,53, в то же время успех «Прометея» оценивается в 2,65.
Этот матч станет дебютным для «Прометея» в основном раунде Лиге чемпионов. Трансляцию встречи смотрите на телеканале XSPORT+. Начало – в 19:00.
Напомним, в другом матче группы А «Людвигсбург» обыграл «Сассари».
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