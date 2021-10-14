«Тенерифе» уверенно обыграл «Сассари» в группе «Прометея»

Испанский коллектив на пару с «Людвигбургом» возглавляет квартет А

Фото: пресс-служба турнира

«Тенерифе» на своей площадке уверенно обыграл «Динамо Сассари» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок закончился со счетом 87:60.

Островитяне были явными фаворитами матча и добыли ожидаемую победу. Начиная с середины второй четверти «Тенерифе» ушло в отрыв «+10» и в ходе встречи наращивало преимущество.

Напомним, обе команды являются участниками группы А, где также выступает украинский «Прометей», который в другом матче квартета уступил «Людвигбургу» (64:86).

Турнирная таблица группы А: