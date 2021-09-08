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«Тернополь» арендовал защитника «Николаева»

Предстоящий сезон станет для украинца вторым в Суперлиге
Баскетбол Суперлига
16:21
«Тернополь» арендовал защитника «Николаева»
Марк Боднар / Фото - ФБУ
Защитник МБК «Николаева» Марк Боднар на правах аренды перешел в «Тернополь». Об этом сообщает Instagram-аккаунт тернопольского клуба.

В минувшем сезоне Боднар набирал в среднем 2 очка, делал 1,2 подбора и одну передачу за 10 минут на площадке. Предстоящий сезон станет для защитника вторым в Суперлиге. 

До этого Марк защищал цвета «Нико-Баскет» в Высшей лиге, где был одним из лидеров команды.  


Накануне «Тернополь» усилился американским защитником Донте Кларком.

Владимир Кириченко
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БК «Тернополь» Николаев

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