«Тернополь» подписал американского защитника
«Тернополь» арендовал защитника «Николаева»
Предстоящий сезон станет для украинца вторым в Суперлиге
Марк Боднар / Фото - ФБУЗащитник МБК «Николаева» Марк Боднар на правах аренды перешел в «Тернополь». Об этом сообщает Instagram-аккаунт тернопольского клуба.
В минувшем сезоне Боднар набирал в среднем 2 очка, делал 1,2 подбора и одну передачу за 10 минут на площадке. Предстоящий сезон станет для защитника вторым в Суперлиге.
До этого Марк защищал цвета «Нико-Баскет» в Высшей лиге, где был одним из лидеров команды.
Накануне «Тернополь» усилился американским защитником Донте Кларком.
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