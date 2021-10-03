«Тернополь» едва не позволил «Николаеву» отыграться, но все же добыл первую победу в сезоне

Самый результативный игрок матча – Гриффин

Фото: facebook.com/pressmbcmykolaiv

«Тернополь» на выезде обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Подопечные Дмитрия Забирченко провели сильные вторую и третью четверти, за которые организовали себе отрыв в более чем 20 очков. Однако, как это часто бывало в этом туре, «Николаев» проявил характер и едва не отыгрался. В какой-то момент команды разделяли всего два очка.

И все же дебютную для себя победу в сезоне добыл «Тернополь». Лучшие игроки матча в составе гостей – Гриффин, набравший 20 баллов, и Луценко, оформивший дабл-дабл. У «Николаева» 19 очков на счету Волкера.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Николаев – «Тернополь» 82:87 (19:16, 12:29, 13:21, 38:21).

«Николаев»: Волкер 17, Дубоненко 15, Барнис 13 + 8 подборов, Никсон 7, Дэниэл 5 - старт, Кожемякин 13 + 5 передач, Хохоник 7, Онуфриев 3, Тищенко 2 + 6 подборов, Жуковский 0.

«Тернополь»: Гриффин 20 + 7 подборов + 4 передачи, Фурстингер 10 + 5 подборов + 4 передачи, Луна 10, Клакр 5, Головчик 0 - старт, Долежай 15 - 4 потери, Бояркин 12 - 4 потери, Луценко 10 + 12 подборов, Шиманский 0.

