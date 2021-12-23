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02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
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02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
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«Тернополь» выбил «Николаев» из Кубка Украины

Подопечные Дмитрия Забирченко одержали уверенную победу

Баскетбол В Украине
20:59
«Тернополь» выбил «Николаев» из Кубка Украины
Фото: ФБУ

Кубок Украины. 1/8 финала.

«Тернополь» – «Николаев» 97:75 (19:14, 25:22, 31:20, 22:19)

«Тернополь»: Домаркас 24 + 4 передачи, Долежай 18 + 7 подборов + 4 передачи, Бояркин 11 + 9 передач, Фурстінгер 9, Сандул 6 + 7 подборов + 4 перехвата — старт, Луценко 12, Дашич 7, Шиманский 6, Месяц 2, Драганчук 2, Николайчук 0, Головчик 0

«Николаев»: Кальниченко 12, Бриджман 11 _ 4 подбора, Уокер 10 + 4 подбора + 4 передачи, Херст 9 + 4 подбора, Радуніч 3 — старт, Кожемякин 10, Барніс 10, Тищенко 6, Заплотинський 2, Дубоненко 2, Лукьян 0


Карен Агабекян
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БК «Тернополь» Николаев

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