19 побед кряду. «Прометей» дома разгромил «Тернополь»
«Тернополь» выбил «Николаев» из Кубка Украины
Подопечные Дмитрия Забирченко одержали уверенную победу
Фото: ФБУ
Кубок Украины. 1/8 финала.
«Тернополь» – «Николаев» 97:75 (19:14, 25:22, 31:20, 22:19)
«Тернополь»: Домаркас 24 + 4 передачи, Долежай 18 + 7 подборов + 4 передачи, Бояркин 11 + 9 передач, Фурстінгер 9, Сандул 6 + 7 подборов + 4 перехвата — старт, Луценко 12, Дашич 7, Шиманский 6, Месяц 2, Драганчук 2, Николайчук 0, Головчик 0
«Николаев»: Кальниченко 12, Бриджман 11 _ 4 подбора, Уокер 10 + 4 подбора + 4 передачи, Херст 9 + 4 подбора, Радуніч 3 — старт, Кожемякин 10, Барніс 10, Тищенко 6, Заплотинський 2, Дубоненко 2, Лукьян 0
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