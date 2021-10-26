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02:00 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 104:110 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:115 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 107:119 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 121:118 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтикс 129:140 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 109:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Детройт Пистонс 122:104 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз 104:90 Окончен
02:30 Майами Хит - Орландо Мэджик 107:90 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 108:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс 98:107 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерс 87:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 116:86 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный постер от Марканенна и красивейший данк Брауна

Лучшие моменты дня в видеообзоре
Баскетбол НБА
09:55
Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный постер от Марканенна и красивейший данк Брауна
Фото: ESPN

НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.

В видеоподборку вошли мощный постерайз в исполнении форварда «Чикаго» Лаури Марканенна и не менее зрелищный данк от Джейлена Брауна из «Бостона».

В рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» одержал четвертую победу кряду, «Бруклин» обыграл «Вашингтон».

Рене Тер Велде
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Теги

Чикаго Буллз Бостон Селтикс

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