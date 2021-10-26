«Чикаго» одержал четвертую победу кряду, «Бруклин» обыграл «Вашингтон»
Топ-10 моментов дня в НБА. Мощный постер от Марканенна и красивейший данк Брауна
Лучшие моменты дня в видеообзоре
Фото: ESPN
НБА на своем YouTube-канале представила топ-10 лучших моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В видеоподборку вошли мощный постерайз в исполнении форварда «Чикаго» Лаури Марканенна и не менее зрелищный данк от Джейлена Брауна из «Бостона».
В рамках регулярного чемпионата НБА «Чикаго» одержал четвертую победу кряду, «Бруклин» обыграл «Вашингтон».
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