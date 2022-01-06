«Торонто» без Михайлюка одолело «Милуоки», 7 очков Леня не помогли «Сакраменто» в матче с «Атлантой»
НБА. Регулярный чемпионат
«Шарлотт» – «Детройт» 140:111 (37:19, 28:32, 35:24, 40:36)
«Шарлотт»: Хэйворд (19), Бриджес (19), Розир (16 + 6 передач), Болл (12 + 8 подборов + 12 передач), Пламли (5 + 7 подборов) – старт; Убре (32), Вашингтон (14 + 8 подборов + 5 потерь), Макдэниэлс (9), Ричардс (7), Коди Мартин (5), Букнайт (2), Тор (0), Смит (0), Джонс (0).
«Детройт»: Лайлс (17 + 7 подборов), Каннингем (16 + 7 передач), Бей (11), Диалло (9), Хэйс (8) – старт; Джош Джексон (15), Робинсон (9), Поттер (8), Макгрудер (8), Ли (7), Гарза (3).
«Вашингтон» – «Хьюстон» 111:114 (26:29, 29:25, 28:32, 28:28)
«Вашингтон»: Бил (27), Колдуэлл-Поуп (26), Кузма (24 + 9 подборов), Авдия (8 + 8 подборов), Гэффорд (5 + 7 подборов) – старт; Нето (14), Кисперт (7), Бертанс (0), Суорд (0).
«Хьюстон»: Грин (22), Вуд (22 + 11 подборов), Гордон (19), Тэйт (13 + 10 подборов), Портер (9 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Мартин (11), Кристофер (8), Мэтьюз (5), Нваба (5).
«Орландо» – «Филадельфия» 106:116 (33:33, 26:29, 30:26, 17:28)
«Орландо»: Энтони (26 + 7 передач), Бамба (19 + 8 подборов), Ф. Вагнер (15), Картер (12 + 10 подборов), Харрис (10) – старт; Росс (18 + 8 подборов), Окики (6), Хэмптон (0), Фрэйзер (0), Гиллеспи (0).
«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 6 потерь), Харрис (22 + 9 подборов), Сет Карри (20 + 7 подборов + 12 передач), Коркмаз (20), Грин (0) – старт; Драммонд (12 + 8 подборов), Ньянг (8), Джо (3), Пауэлл (0).
«Бостон» – «Сан-Антонио» 97:99 (30:30, 26:28, 21:22, 20:19)
«Бостон»: Браун (30), Тейтум (19 + 8 подборов), Смарт (14 + 6 передач), Р. Уильямс (6 + 9 подборов), Хорфорд (4 + 7 подборов) – старт; Шредер (15), Ричардсон (7), Г. Уильямс (2), Лэнгфорд (0).
«Сан-Антонио»: Мюррэй (22 + 9 подборов + 12 передач), Уайт (17), Васселл (17), Джонсон (13), Пелтль (8 + 14 подборов) – старт; Форбс (8), Лэндейл (6), Бэйтс-Диоп (6), Джонс (2), Примо (0).
«Даллас» – «Голден Стэйт» 99:82 (21:21, 29:18, 20:28, 29:15)
«Даллас»: Дончич (26 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Финни-Смит (17 + 9 подборов), Брансон (15), Пауэлл (8), Клебер (2 + 10 подборов) – старт; Хардуэй (14), Буллок (6), Браун (5), Крисс (3), Ниликина (3), Грин (0), Пинсон (0).
«Голден Стэйт»: Уиггинс (17), Карри (14 + 9 подборов + 5 потерь), Пэйтон (11 + 11 подборов), Луни (6), Грин (2 + 5 потерь) – старт; Тоскано-Андерсон (9), Ли (7), Пул (6), Куминга (4), Бьелица (4), Уизерспун (2), Чиозза (0), Муди (0).
«Индиана» – «Бруклин» 121:129 (37:32, 36:28, 28:34, 20:35)
«Индиана»: Сабонис (32 + 12 подборов + 10 передач + 5 потерь), Сайкс (18), Тернер (14 + 5 блок-шотов), Вашингтон (10), Дж. Холидэй (7) – старт; Стивенсон (30), Бриссетт (8 + 8 подборов), Кейвер (2), Андерсон (0), Хинтон (0), Тэйлор (0).
«Бруклин»: Дюрэнт (39 + 8 подборов + 7 передач), Ирвинг (22), Харден (18 + 6 передач), Клэкстон (12), Дьюк (2) – старт; Олдридж (13), Бембри (12), Миллс (6), Джонсон (5), Гриффин (0).
«Милуоки» – «Торонто» 111:117 (42:35, 35:33, 11:24, 23:25)
«Милуоки»: Миддлтон (25), Нвора (17), Холидэй (15 + 8 подборов + 12 передач + 8 потерь), Портис (11), Мэттьюз (9) – старт; Казинс (15 + 10 подборов), Мамукелашвили (10), Худ (9), Смарт (0).
«Торонто»: Сиакам (33 + 6 передач), Трент (22), Ануноби (22), Ванвлит (19), Барнс (6) – старт; Шэмпени (6), Ачиува (6 + 8 подборов), Буше (3), Берч (0).
«Миннесота» – «Оклахома-Сити» 98:90 (30:10, 19:26, 20:27, 29:27)
«Миннесота»: Эдвардс (22 + 5 перехватов), Беверли (20 + 6 передач), Таунс (17 + 16 подборов + 6 потерь), Расселл (6), Вандербилт (5 + 13 подборов) – старт; Науэлл (16), Макдэниэлс (11), Рид (1), Бизли (0), Принс (0).
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (19), Гидди (14 + 15 подборов + 6 передач + 6 потерь), Уиггинс (11), Робинсон-Эрл (7), Покушевски (4) – старт; Бэйзли (10 + 7 подборов), Уильямс (10 + 9 подборов), Мускала (9), Джером (3), Мэнн (3 + 7 подборов).
«Денвер» – «Юта» 109:115 (26:26, 30:31, 22:31, 31:27)
«Денвер»: Йокич (26 + 21 подборов + 11 передач - 5 потерь), Бартон (20), Гордон (17), Риверс (6), Кампаццо (5) - старт; Грин (8), Бол (2), Моррис (20), Хайлэнд (3), Рид (2), Такер (0)
«Юта»: Богданович (36 + 13 подборов), Митчелл (17), О'Нил (13 + 11 подборов), Конли (10), Азубуйке (5) - старт; Паскалл (3), Гэй (18 + 7 подборов), Кларксон (13), Форрест (0)
«Портленд» – «Майами» 109:115 (23:30, 24:28, 33:25, 29:32)
«Портленд»: Саймонс (28 + 7 передач), Пауэлл (26), Нуркич (14 + 13 подборов), Литтл (10), Нэнс-младший (9) - старт; Ковингтон (10 + 9 подборов), Уотфорд (1), Смит-мл. (3), МакЛемор (3), Эллеби (5)
«Майами»: Струс (25), Такер (14 + 10 подборов), Юртсевен (14 + 16 подборов), Мартин (11), Лаури (7 + 9 передач) - старт; Силва (4), (3), Хирро (16), Робинсон (12), Гай (9)
«Сакраменто» – «Атланта» 102:108 (24:33, 21:21, 30:24, 27:30)
«Сакраменто»: Фокс (30), Халибертон (24), Барнс (8 + 7 подборов), Джонс (7), Бэгли (6 + 12 подборов) - старт; Харклесс (5), Томпсон (0), Лень (7), Митчелл (4), Хилд (11)
«Атланта»: Реддиш (18), Галлинари (16), Райт (15), Луваву-Кабарро (14), Капела (11 + 14 подборов) - старт; Оконгву (6 + 7 подборов), Уильямс (3), Хертер (25 + 11 подборов)
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