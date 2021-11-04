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01:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 89:117 Окончен
01:30 Даллас Маверикс - Майами Хит 110:125 Окончен
03:00 Юта Джаз - Сакраменто Кингз 119:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Нью-Орлеан Пеликанс 112:100 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 119:117 Окончен
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01:00 Кливленд Кавальерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 107:104 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс 111:98 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 79:92 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз 103:98 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 100:109 Окончен
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 117:108 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 108:106 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 115:126 Окончен
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 108:109 Окончен
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 114:92 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс 112:99 Окончен
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19:00 Будивельник - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
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01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз -:- Запланирован
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
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19:00 Харьковские Соколы - Днепр -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Тернополь -:- Запланирован

«Торонто» Михайлюка и «Сакраменто» Леня одержали победы

«Голден Стэйт» взял верх над «Шарлотт», «Бруклин» с великолепным Дюрантом разобрался с «Атлантой»
Баскетбол НБА
07:25
«Торонто» Михайлюка и «Сакраменто» Леня одержали победы
Фото: Associated Press

НБА. Регулярный чемпионат 

«Кливленд» – «Портленд» 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27) 

«Кливленд»: Аллен (24 + 17 подборов), Секстон (21 + 5 потерь), Гарлэнд (19 + 10 передач), Мобли (11 + 11 подборов), Уэйд (7) – старт; Уиндлер (13), Осман (12), Рубио (0 + 7 передач). 

«Портленд»: Лиллард (26 + 8 передач), Пауэлл (23), Макколлум (21 + 7 подборов + 6 передач), Ковингтон (6 + 7 подборов), Нуркич (6 + 9 подборов) – старт; Саймонс (15), Зеллер (7), Нэнс (0), Литтл (0), Снелл (0). 

«Вашингтон» – «Торонто» 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23) 

«Вашингтон»: Бил (25 + 7 подборов + 7 передач), Динуидди (12), Гэффорд (9), Колдуэлл-Поуп (8 + 9 подборов), Кузма (2) – старт; Харрелл (15 + 10 подборов), Нето (14), Авдия (11), Кисперт (4), А. Холидэй (0). 

«Торонто»: Ванвлит (33 + 6 передач), Ануноби (21), Трент (15), Михайлюк (15), Ачиува (6 + 10 подборов) – старт; Берч (9), Бэнтон (5), Буше (5), Шэмпени (0), Флинн (0). 

«Индиана» – «Нью-Йорк» 111:98 (36:22, 23:28, 21:25, 31:23) 

«Индиана»: Тернер (25 + 13 подборов), Леверт (21), Брогдон (17 + 8 подборов + 7 передач), Дуарте (10), Сабонис (10 + 7 подборов) – старт; Крэйг (12 + 7 подборов), Битадзе (8), Макконнелл (5 + 6 передач), Мартин (3), Дж. Холидэй (0). 

«Нью-Йорк»: Барретт (23), Рэндл (18 + 14 подборов), Фурнье (14), Уокер (4), Робинсон (3) – старт; Роуз (13), Беркс (10), Топпин (7), Куикли (4), Ноэл (2). 

«Орландо» – «Бостон» 79:92 (28:26, 18:18, 10:31, 23:17) 

«Орландо»: Энтони (13), Картер (13 + 13 подборов), Саггс (10), Ф. Вагнер (9), Бамба (5 + 10 подборов) – старт; Хэмптон (12 + 5 потерь), Росс (8), Окики (6), М. Вагнер (3), Браздейкис (0), Малдер (0). 

«Бостон»: Браун (28), Тейтум (14), Хорфорд (12 + 12 подборов + 7 передач), Р. Уильямс (12), Смарт (8) – старт; Шредер (8), Несмит (3), Ричардсон (3), Лэнгфорд (3), Г. Уильямс (1), Фернанду (0), Притчард (0), Эрнангомес (0). 

«Филадельфия» – «Чикаго» 103:98 (29:19, 29:25, 26:28, 19:26) 

«Филадельфия»: Сет Карри (22), Эмбиид (18 + 9 подборов + 7 передач), Макси (14 + 6 передач), Коркмаз (11), Тайбулл (8) – старт; Ньянг (18), Милтон (7), Джо (3), Драммонд (2). 

«Чикаго»: Дерозан (37 + 10 подборов), Лавин (27 + 9 подборов + 5 потерь), Болл (13 + 5 потерь), Грин (4 + 7 подборов), Вучевич (4 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Карузо (6 + 6 передач), Джонс (4), Досунму (3), Брэдли (0). 

«Бруклин» – «Атланта» 117:108 (35:28, 26:31, 34:20, 22:29) 

«Бруклин»: Дюрант (32 + 7 подборов), Харрис (18), Харден (16 + 11 передач), Браун (10), Гриффин (7 + 7 подборов) – старт; Миллс (14 + 6 передач), Олдридж (10), Бембри (8), Миллсэп (2), Картер (0). 

«Атланта»: Хантер (26), Янг (21 + 9 подборов + 10 передач), Коллинз (13 + 12 подборов), Капела (13 + 16 подборов), Богданович (8) – старт; Хертер (16), Галлинари (7), Реддиш (2), Уильямс (2), Дженг (0). 

«Мемфис» – «Денвер» 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23) 

«Мемфис»: Джарен Джексон (22 + 8 подборов), Морэнт (18 + 6 передач), Бэйн (16), Мелтон (10), Адамс (8 + 8 подборов) – старт; Андерсон (16), Уильямс (11), Джонс (7 + 7 передач), Кончар (0), Тиллман (0). 

«Денвер»: Йокич (34 + 11 подборов), Бартон (26 + 7 передач), Портер (12 + 11 подборов), Гордон (9), Моррис (8) – старт; Хайлэнд (9), Грин (4), Грин (2), Кампаццо (2), Дозьер (0). 

«Миннесота» – «Клипперс» 115:126 (23:27, 31:31, 34:45, 27:23) 

«Миннесота»: Эдвардс (28 + 6 передач + 6 потерь), Таунс (18 + 11 подборов), Окоги (11), Беверли (10 + 10 подборов + 8 передач), Макдэниэлс (5) – старт; Бизли (14), Вандербилт (13 + 8 подборов), Рид (11), Маклафлин (3), Науэлл (2), Принс (0). 

«Клипперс»: Джордж (32 + 8 передач + 8 потерь), Джексон (29 + 8 передач), Батюм (20), Зубац (10), Бледсоу (6 + 7 передач) – старт; Мэнн (17), Хартенштайн (5), Кеннард (5), Уинслоу (2). 

«Сан-Антонио» – «Даллас» 108:109 (28:28, 30:31, 25:22, 25:28) 

«Сан-Антонио»: Мюррэй (23 + 9 подборов + 8 передач), Уайт (19), Джонсон (16), Юбэнкс (10), Макдермотт (2) – старт; Васселл (21), Янг (8), Уокер (5 + 6 передач), Форбс (2), Джонс (2), Бэйтс-Диоп (0). 

«Даллас»: Брансон (31 + 10 подборов), Дончич (23 + 12 подборов + 7 передач), Хардуэй (23), Пауэлл (6), Финни-Смит (4) – старт; Марьянович (17), Браун (3), Ниликина (2), Грин (0), Буллок (0), Коули-Стайн (0). 

«Голден Стэйт» – «Шарлотт» 114:92 (21:26, 32:26, 27:15, 34:25) 

«Голден Стэйт»: Пул (31), Карри (15 + 8 подборов + 9 передач), Уиггинс (14), Луни (7), Грин (5 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Ли (15), Пэйтон (14), Бьелица (8), Игудала (3), Портер (2), Даутин (0), Куминга (0), Муди (0), Тоскано-Андерсон (0). 

«Шарлотт»: Бриджес (32 + 9 подборов), Хэйворд (23 + 11 подборов), Болл (14 + 8 передач), Пламли (7), Розир (5) – старт; Вашингтон (7), Смит (2), Коди Мартин (2), Макдэниэлс (0), Букнайт (0), Убре (0), Ричардс (0). 

«Сакраменто» – «Новый Орлеан» 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12) 

«Сакраменто»: Барнс (23 + 8 подборов), Халибертон (20 + 7 передач), Фокс (19), Холмс (12), Харклесс (3) – старт; Лень (12), Митчелл (12 + 8 передач), Хилд (11), Томпсон (0). 

«Новый Орлеан»: Грэм (16 + 7 передач), Александер-Уокер (16), Валанчюнас (14 + 11 подборов), Темпл (12 + 9 подборов), Харт (9) – старт; Льюис (14), Эрнангомес (8), Маршалл (5), Саторански (5), Хэйс (0), Лозада (0), Мерфи (0), Альварадо (0).

Рене Тер Велде
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