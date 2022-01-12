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Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
нет важных матчей
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 87:85 Окончен
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НБА 21/22
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Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
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Пари-матч
19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

«Торонто» Михайлюка проиграл «Финиксу», «Чикаго» не почувствовал «Детройт»

«Клипперс» дожали «Денвер»
Баскетбол НБА
08:39
«Торонто» Михайлюка проиграл «Финиксу», «Чикаго» не почувствовал «Детройт»
«Торонто» – «Финикс» / Фото - brightsideofthesun
НБА. Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Финикс» 95:99 (31:23, 17:23, 23:23, 24:30)

«Торонто»: Ануноби (25), Сиакам (22 + 7 подборов + 7 передач + 6 фолов), ВанВлит (21), Бирч (6), Ватанабе (0) – старт; Буше (13 + 16 подборов), Ачиува (6), Шэмпени (2), Михайлюк (0)

«Финикс»: Краудер (19), Эйтон (16 + 9 подборов), Букер (16 + 6 фолов), Пол (15 + 12 передач + 5 перехватов), Бриджес (12) – старт; Смит (7), Макги (4), Бийомбо (0), Пэйн (4), Шэмет (6)


«Мемфис» – «Голден Стэйт» 116:108 (28:24, 31:27, 28:39, 29:18)

«Мемфис»: Морэнт (29 + 8 передач), Уильямс (17), Джексон (13 + 11 подборов), Бэйн (11), Андерсон (8) – старт; Кларк (14 + 9 подборов), Тиллман (2), Джонс (17 + 8 передач), Кончар (3), Мелтон (2)

«Голден Стэйт»: Карри (27 + 10 подборов + 10 передач), Томпсон (14), Уиггинс (13), Луни (6), Тоскано (0) – старт; Бьелица (7), Игудала (0), Портер (9), Ли (5), Пэйтон-мл. (13), Пул (12), Муди (2)


«Чикаго» – «Детройт» 133:87 (28:27, 33:25, 36:14, 36:21)

«Чикаго»: Вучевич (22 + 8 подборов), ДеРозан (20 + 12 подборов + 7 передач), Болл (18), Лавин (10 + 9 подборов + 7 передач), Джонс (6) – старт; МакКинни (10), Браун мл. (7 + 7 подборов + 6 перехватов), Брэдли (5 + 7 подборов), Симонович (0), Уайт (13), Дотсон (2), Томас (10), Досунму (10)

«Детройт»: Бей (14), Стюарт (11 + 7 подборов + 4 блокшотов), Каннингем (8 + 7 подборов - 6 потерь), Хэйс (8 + 4 перехватов), Диалло (7 + 7 подборов) – старт; Лайлс (6), Гарза (6), Ли (7), Джексон (16), Стэнли (4)


«Новый Орлеан» – «Миннесота» 128:125 (35:36, 30:23, 32:30, 31:36)

«Новый Орлеан»: Ингрэм (33 + 9 передач - 5 потерь), Харт (21 + 9 подборов), Джонс (14), Валанчюнас (13 + 12 подборов), Грэм (11) – старт; Кларк (6), Темпл (5), Хэйс (13), Альварадо (3), Александер-Уокер (9)

«Миннесота»: Эдвардс (28), Таунс (26 + 8 подборов), Расселл (18 + 10 передач), Беверли (10), Вандербилт (8 + 6 фолов) – старт; Принс (5), Макдэниэлс (9), Окоги (0), Рид (2), Бизли (18), Науэлл (1)


«Клипперс» – «Денвер» 87:85 (16:18, 12:23, 27:25, 32:19)

«Клипперс»: Коффи (18 + 7 передач), Джексон (13), М-с Моррис (12), Батюм (6), Зубац (2) – старт; Мэнн (13), Бледсоу (11 + 9 передач), Бостон (8), Ибака (4 + 9 подборов).
 
«Денвер»: Гордон (30 + 12 подборов), Йокич (21 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Моррис (11), Риверс (4), Грин (0) – старт; Грин (12), Ннаджи (5), Кампаццо (2), Эннис (0), Рид (0 + 7 подборов), Хайлэнд (0).
 

«Вашингтон» – «Оклахома» 122:118 (30:31, 28:30, 36:32, 28:25) 

«Вашингтон»: Кузма (29), Динуидди (22 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (16), Кисперт (12), Гэффорд (6 + 7 подборов) – старт; Хачимура (7), Бертанс (9), Авдия (7), Харрелл (12 + 7 подборов), Нето (2)
 
«Оклахома»: Шэй (32 + 8 передач), Гидди (18 + 8 передач), Дорт (17), Робинсон-Эрл (7), Уиггинс (2) – старт; Бэйзли (14 + 9 подборов), Фэйворс (0), Мускала (5), Мэнн (11), Джером (12)

Владимир Кириченко
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Теги

Регулярный чемпионат (НБА) Результаты (НБА) Святослав Михайлюк

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