«Прометей» в финале квалификации Лиги чемпионов встретится с российской «Пармой»
Тренер «Пармы»: «Прометей» – очень сильная команда с отличным тренером во главе»
Казис Максвитис – о предстоящем финале квалификации Лиги чемпионов
Казис Максвитис / Фото - TwitterГлавный тренер российской «Пармы» Казис Максвитис поделился эмоциями после уверенной победы своей команды над французским «Ле Маном» в полуфинале квалификации Лиги чемпионов и предстоящий матч финал отбора против «Прометея».
«Эта игра была уже лучше в сравнении с матчем против «Хапоэля». Нам удалось сохранить хороший баланс по ходу встречи против такой агрессивной команды как французский «Ле-Ман», и я этим доволен. У нас было 23 передачи и всего 8 потерь. Считаю, что наша защита была ключом к победе в этой упорной игре. «Прометей» – действительно сильная команда с отличным тренером во главе в лице Ронена Гинзбурга, и я жду упорной и физический тяжелой игры. Надеюсь, что наша команда успешно сделает последний шаг к выходу из квалификации Лиги Чемпионов FIBA».
Напомним, в полуфинале отбора ЛЧ «Прометей» разгромил чешскую «Опаву» (100:78).
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