У Леброна Джеймса подозрение на коронавирус

Лидер калифорнийцев выбыл минимум на 10 дней

Леброн Джеймс / фото - nba.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс попал под действие протокола лиги по здоровью и безопасности.

Четырехкратный чемпион НБА выбыл минимум на 10 дней. Вернуться на площадку он сможет после того, как сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус. Таким образом, «Король» пропустит минимум 4 ближайших матча «Лейкерс».

Леброн Джеймс признался, что создание конкурентной команды из нынешнего состава команды представляется ему одной из самых сложных задач за все время проведенное в НБА.