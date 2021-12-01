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У Леброна Джеймса подозрение на коронавирус

Лидер калифорнийцев выбыл минимум на 10 дней
Баскетбол НБА
07:20
У Леброна Джеймса подозрение на коронавирус
Леброн Джеймс / фото - nba.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс попал под действие протокола лиги по здоровью и безопасности.

Четырехкратный чемпион НБА выбыл минимум на 10 дней. Вернуться на площадку он сможет после того, как сдаст два подряд отрицательных теста на коронавирус. Таким образом, «Король» пропустит минимум 4 ближайших матча «Лейкерс».

Леброн Джеймс признался, что создание конкурентной команды из нынешнего состава команды представляется ему одной из самых сложных задач за все время проведенное в НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс коронавирус

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