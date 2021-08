У Санона проблемы. Матч «Вашингтона» и «Индианы» в Летней лиге отложен из-за коронавируса

Иссуф Санон / Фото: FIBA Europe

Нцаиональная баскетбольна ассоциация (НБА) по требованиям протокола лиги по профилактике COVID-19 отложила матч Летней лиги между «Вашингтоном» и «Индианой».



У «Уизардс» было недостаточно игроков для проведения матча после того, как часть команды отправили в карантин.

Отметим, что на матчи Летней лиги НБА «Уизардс» заявили защитника сборной Украины Иссуфа Санона.

По информации страницы Pacers Latest, проблемы с коронавирусом возникли у Санона, Кассиуса Уинстона и Исайи Тодда.

The NBA has postponed the Pacers-Wizards Summer League game tonight due to health and safety protocols.



COVID issues in Washington, with Cassius Winston, Issuf Sanon, and Isaiah Todd in the NBA's protocols.