Украинки узнали соперниц по квалификации на Евробаскет-2023

С нашими баскетболистками сыграют бронзовые призеры Токио-2020 Франция, а также Литва и Финляндия

Фото: fbu.ua

Состоялась жеребьевка квалификации на Евробаскет-2023.



Женская сборная Украины попала в группу B, где также сыграют бронзовые призеры Олимпиады-2020 Франция, Финляндия и Литва.

Коллективы сыграют по два матча друг с другом – в ноябре 2021 года, ноябре 2022 и феврале 2023. В финальную часть турнира выйдут победители своих групп, а также четыре лучшие команды, которые заняли второе место.

Напомним, что мужская сборная Украины узнает соперников по отбору на чемпионат мира-2023 в конце августа.