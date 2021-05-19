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Украинский бигмэн Зайцев выиграл чемпионат Тайваня и стал лучшим легионером
«Фубон Брейвз» досрочно присудили победу
19 мая 18:26
Игорь Зайцев / фото - пресс-служба клуба
Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Зайцев вновь стал чемпионом Тайваня.
В составе команды «Фубон Брейвз» украинец обыграл «Формозу Тайшин Дримерс» в четырехматчевой серии (3:1). Правда для победы в первенстве необходимо выиграть 4 матча. Организаторы турнира приняли решение досрочно присудить победу «Фубон Брейвз» из-за роста количества заболеваний коронавирусом в стране.
Зайцев также вошел в символическую сборную сезона и был признан лучшим легионером чемпионата Тайваня.
В прошлом сезоне Зайцев выиграл первенство в составе другой команды.
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