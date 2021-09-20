Украинский центровой перешел в иранский клуб

Чумаков после успешного чемпионата Европы 3х3 уехал в Иран





Игорь Чумаков / Фото: ФБУ

31-летний украинский центровой Игорь Чумаков, игравший в прошлом сезоне в «Харьковских Соколах», продолжит карьеру в чемпионате Ирана.



По информации портала Eurobasket, Чумаков стал игроком клуба «Мес Керман».

В прошлом сезоне новый клуб украинца стал четвертым в регулярном чемпионате, а затем вылетел в 1/8 финала в плей-офф.

В прошлом сезоне Чумаков в украинской Суперлиге провел 37 матчей, где в среднем набирал 14,8 очков и делал 5,8 подборов.

В Украине Чумаков, кроме «Харьковских Соколов», играл за «Николаев», «Ферро-ЗНТУ», БК «Донецк», «Днепр» и «Черкасские Мавпы». Также баскетболист играл в Австрии и Польше.

Отметим, что в сентябре Чумаков играл за сборную Украины 3х3на чемпионате Европы, где был самым результативным в составе сине-желтых.



